The Elder Scrolls Online: Maormer im Fokus der nächsten Erweiterung? Teaser sorgt für Spekulationen

Via Twitter deuteten die Verantwortlichen von Bethesda Softworks die nahende Enthüllung einer neuen Erweiterung zu "The Elder Scrolls Online" an. Aufgrund eines kurzen Teasers wird spekuliert, dass dieses Mal das Volk der Maormer in den Mittelpunkt rücken könnte.

Pünktlich zum Start in das neue Videospieljahr 2022 deuteten die Verantwortlichen von Bethesda Softworks die baldige Enthüllung einer neuen Erweiterung zum Fantasy-Online-Rollenspiel „The Elder Scrolls Online“ an.

Konkrete Details ließ sich der Publisher bisher zwar nicht entlocken, sorgte mit einem kurzen Teaser-Clip allerdings für Gesprächsstoff. Zu sehen ist eine stürmische See, was bei vielen die Vermutung aufkommen lässt, dass sich die nächste Erweiterung von „The Elder Scrolls Online“ um die Maormer dreht, die unter den Namen Tropenelfen, Seeelfen oder Meereselfen in den letzten „The Elder Scrolls“-Abenteuern erwähnt wurden.

Offizielle Enthüllung erfolgt heute

Die Maormer heben sich nicht nur optisch von den anderen Elfen-Rassen des „The Elder Scrolls“-Universums ab. Dank ihrer Anpassung an das Leben im Meer sind sie zudem in der Lage, auch in den rauesten Gewässern außergewöhnlich stabil auf den Beinen zu sein. Regiert wird das Volk der Maormer vom unsterblichen Zauberer Orgnum, der seit jeher versucht, sein Volk und seine Untertanen aus den Konflikten des Festlands herauszuhalten.

Ob sich hinter dem besagten Teaser in der Tat neue Inhalte rund um die Maormer verstecken, erfahren wir in den kommenden Stunden. So wiesen die Entwickler nämlich zudem darauf hin, dass die offizielle Enthüllung schon heute über die Bühne gehen wird.

A storm is on the horizon. Keep your 👀 here tomorrow!#ESO pic.twitter.com/sDirBOhZqS — Bethesda UK (@Bethesda_UK) January 4, 2022

