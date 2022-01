In Nightmare: PS5-Version bestätigt, Erscheinungstermin bekannt und Gameplay-Trailer

„In Nightmare“ hat einen Termin. Am 29. März 2022 wird das Gruselspiel für PS4 und zusätzlich auch für PS5 erscheinen. Das bestätigten die Verantwortlichen mithilfe eines neuen Trailers, den ihr euch am Ende des Artikels ansehen könnt.

Entkommt einem Alptraum

So lautet die offizielle Beschreibung: „Treten Sie ein in eine schaurige Traumwelt voller Launen und Schrecken und erleben Sie die Geschichte eines kleinen Kindes, das seiner harten Realität entflieht und in einen Albtraum gerät. Die Spieler lösen Rätsel, während sie sich auf ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel mit den Schrecken einlassen, die versuchen, Sie in den Albtraum zu locken.“

Die finstere Traumwelt müsst ihr nach Hinweisen durchsuchen, um die Wahrheit über die Realität aufzudecken. Dabei stoßt ihr auf Rätsel, die es zu überwinden gilt. Um unsichtbare Pfade oder Gegenstände aufzuspüren, könnt ihr euren Traumgeist steuern. Während eurer Reise jagen euch grässliche Kreaturen, vor denen ihr fliehen müsst.

Dieses Indie-Spiel wird mit der Unterstützung vom „China Hero Project“ entwickelt. Dabei handelt es sich um eine Initiative von Playstation, mit der chinesische Indie-Projekte finanziert werden. Kleine Entwicklerstudios aus China erhalten damit die Möglichkeit, ihr Projekt einem globalen Publikum zur Verfügung zu stellen.

„In Nightmare“ wird zu einem Preis von 19,99 Euro angeboten. Ein physisches Exemplar des Spiels könnt ihr euch auf Amazon vorbestellen.

