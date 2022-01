Neverwinter: Konsolen-Release der „Dragonbone Vale“-Erweiterung vorgezogen

Wie Perfect World Entertainment und die Entwickler der Cryptic Studios bekannt gaben, wird die "Dragonbone Vale"-Erweiterung zum Fantasy-Online-Rollenspiel "Neverwinter" etwas früher als geplant für die Konsolen veröffentlicht. Los geht es demnach schon in der kommenden Woche.

"Neverwinter" wird in Kürze mit einer neuen Erweiterung bedacht.

Vor einigen Wochen kündigten Perfect World Entertainment und die Entwickler der Cryptic Studios die „Dragonbone Vale“-Erweiterung zum Fantasy-MMO „Neverwinter“ auch für die Konsolen an.

In einer kurzen Mitteilung wiesen die beiden Studios darauf hin, dass der Konsolen-Release des Add-ons nun kurzfristig um eine Woche vorgezogen wurde. Somit können sich Spieler und Spielerinnen auf der PlayStation 4, der Xbox One, der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X/S ab dem 1. Februar 2022 in die Inhalte der „Dragonbone Vale“-Erweiterung stürzen und sich den komplett neuen Gegnern und Herausforderungen stellen.

Der Wurfhaken sorgt für neue Gameplay-Mechaniken

Zu den interessantesten Neuerungen, die mit „Dragonbone Vale“ den Weg in „Neverwinter“ finden, gehört der Wurfhaken, der laut offiziellen Angaben für ganz neue Gameplay-Mechaniken sorgen wird. Der Wurfhaken wandert direkt zu Beginn der neuen Kampagne in euer Inventar und versetzt euch in die Lage, bisher unerreichbare Gebiete zu erkunden. Hinzukommen exklusive Belohnungen und die „Die Krone von Keldegonn“ genannte Prüfung für zehn Spieler.

Weitere Meldungen zu Neverwinter:

„In Dragonbone Vale müssen sich Abenteurer versammeln, um dem Ritus der Dracolich Einhalt zu gebieten. Um dies zu tun, schließen sich die Spieler mit den Helden von Neverwinter und anderen Verbündeten zusammen und machen sich auf den Weg durch eine neue Abenteuerzone, neue heroische Begegnungen, eine neue Prüfung und mehr! Dieses Modul führt auch eine brandneue Enterhaken-Mechanik ein, die es Abenteurern ermöglicht, durch die weitläufigen neuen Nachbarschaften und die Kampagne zu reisen“, so die offizielle Beschreibung des Add-ons weiter.

Weitere Meldungen zu Neverwinter.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren