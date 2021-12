Neverwinter: Neue Erweiterung Dragonbone Vale vorgestellt – Trailer & Details

Kurz vor dem Jahreswechsel kündigten die Entwickler der Cryptic Studios die neueste Erweiterung des Fantasy-Online-Rollenspiels „Neverwinter“ an.

Während Spieler auf dem PC am 11. Januar 2022 mit der „Dragonbone Vale“ genannten Erweiterung bedacht werden, sind Abenteurer auf den PlayStation- und Xbox-Konsolen am 8. Februar 2022 an der Reihe. Im neuen Add-on führt euer Weg an die Schwertküste, wo ihr vor der Aufgabe steht, Valindra Shadowmantle und den Drachenkult von ihrem Vorhaben abzuhalten, die Drachen von Faerun in Untote zu verwandeln. Erzählt wird euch die Geschichte von „Dragonbone Vale“ im Rahmen einer neuen Kampagne.

Spannende neue Inhalte versprochen

Zu den interessantesten Neuerungen von „Dragonbone Vale“ gehört die Wurfhakenmechanik, die euch laut Entwicklerangaben in die Lage versetzt, komplett neue Gebiete zu erreichen und zu erkunden. Euren Wurfhaken erhaltet ihr direkt zu Beginn der neuen Kampagne. Neben frischen Handlungssträngen und Belohnungen bietet „Dragonbone Vale“ zudem die „Die Krone von Keldegonn“ genannte Prüfung für zehn Spieler.

Weitere Meldungen zu Neverwinter:

„In Dragonbone Vale müssen sich Abenteurer versammeln, um dem Ritus der Dracolich Einhalt zu gebieten. Um dies zu tun, schließen sich die Spieler mit den Helden von Neverwinter und anderen Verbündeten zusammen und machen sich auf den Weg durch eine neue Abenteuerzone, neue heroische Begegnungen, eine neue Prüfung und mehr! Dieses Modul führt auch eine brandneue Enterhaken-Mechanik ein, die es Abenteurern ermöglicht, durch die weitläufigen neuen Nachbarschaften und die Kampagne zu reisen“, die Cryptic Studios abschließend.

Anbei der offizielle Trailer zur Ankündigung von „Neverwinter: Dragonbone Vale“.

Quelle: Cryptic Studios

Weitere Meldungen zu Neverwinter.