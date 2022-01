Call of Duty Vanguard: Update führt mehrere Anpassungen und Das Haus 24/7 ein

Call of Duty Vanguard:

Gestern stellte Sledgehammer Games ein neues Update für "Call of Duty: Vanguard" zur Verfügung. Welche Verbesserungen und Playlist-Änderungen damit eingeführt wurden, erfahrt ihr anhand der Patch-Notes.

Ein weiterer Patch für „Call of Duty: Vanguard“ kann heruntergeladen werden. Damit werden unter anderem zwei Perks angepasst und die Playlist aktualisiert.

Bei den zwei korrigierten Perks handelt es sich um „Verstärkt“ und „Kaltblütig“. Während Letzteres nun vor Hunden schützt, wurde das erstgenannte Perk grundlegend überarbeitet.

„Verstärkt“ schützt euch ab sofort vor diesen Faktoren: Mörsersperrfeuer, Warmachine, Flammenwerfer-Explosionen, Munitionskisten-Explosionen, Gammon-Bomben, Taschenladungen.

Dafür werdet ihr vor diesen Attacken nicht mehr geschützt: Goliath, Gleitbombe, Bombenlauf, Feuer-Bombardierungslauf und direkten Treffern von Raketenwerfern.

Drei weitere Änderungen betreffen die Map „Paradise“. Hier wurden das Spawning angepasst, da viele Spieler direkt neben Feinden gespawnt sind. Bei einem weiteren Spawn sind Spieler durch die Map gefallen. Zudem haben die Entwickler unsichtbare Kollisionen implementiert, damit Spieler nicht vom einen Spawn-Punkt zum Anderen springen können.

Die aktualisierte Playlist

Zusätzlich wurde mit dem Update die Playlist aktualisiert. Auf folgende Modi könnt ihr ab sofort zugreifen:

Das Haus 24/7

Trifecta Herrschaft

Blitz TDM

Pazifik-Party

Rocket Hill Duos

Champion Hill Trios

Neben dem Multiplayer ist auch der Zombie-Modus vom Update betroffen. Die vier kleinen Anpassungen sind jedoch kaum der Rede wert. Zum Beispiel wird der Schaden vom Ring des Feuers nun pro Stufe korrekt skaliert.

„Call of Duty: Vanguard“ ist seit dem 5. November für PlayStation, Xbox und PC verfügbar. Die zweite Season wird nach einer Verschiebung am 14. Februar an den Start gehen.

