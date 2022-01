Pathfinder Wrath of the Righteous: Konsolen-Release des Rollenspiels verschoben

Pathfinder Wrath of the Righteous:

Eigentlich sollte das Rollenspiel "Pathfinder: Wrath of the Righteous" im März den Weg auf die Konsolen finden. Wie die Entwickler von Owlcat Games und META Publishing einräumten, benötigt die Konsolen-Portierung allerdings noch etwas mehr Entwicklungszeit und wird sich daher auf den Herbst verschieben.

"Pathfinder: Wrath of the Righteous" erscheint erst im Herbst für die Konsolen.

Nachdem das von Owlcat Games entwickelte Rollenspiel „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ bereits im vergangenen Jahr für den PC veröffentlicht wurde, sollten die Konsolen ursprünglich im März 2022 versorgt werden.

Wie das Entwicklerstudio in einer aktuellen Mitteilung einräumte, werden sich Spieler und Spielerinnen auf der PlayStation 4 beziehungsweise der Xbox One allerdings noch etwas länger gedulden müssen. Mittlerweile peilen die Entwickler nämlich eine Konsolen-Veröffentlichung im Herbst 2022 an. Ein konkreter Releasetermin wurde im Zuge der Verschiebung von „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ allerdings nicht genannt.

Schreibt eure eigene Geschichte

In „Pathfinder: Wrath of the Righteous“ führt euer Weg in eine Welt, die von Dämonen überrannt wurde. Seit über hundert Jahren kämpfen die benachbarten Nationen furchtlos gegen die Ausbreitung des Bösen – allerdings mit einem überschaubaren Erfolg. Nun liegt es an euch, euch einen eigenen Helden zu erschaffen und bei der Erstellung eures Recken auf zahlreiche Fähigkeiten zurückzugreifen. Anschließend könnt ihr im neuen Rollenspiel von Owlcat Games euren Helden weiterentwickeln und eure eigene Geschichte schreiben.

Weitere Meldungen zu Pathfinder: Wrath of the Righteous:

„Wirst du ein leuchtender Engel werden, umgeben von edlen Paladinen? Oder ein mächtiger Nekromant, der Horden von Untoten in seinem Bann hält? Oder vielleicht doch etwas ganz anderes? Führe deine Armee in den Kampf gegen mächtige Dämonenherrscher. Dein Kreuzzug wird eine Kette von Ereignissen in Gang setzen, die dich – und die Welt – für immer verändern werden“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Weitere Meldungen zu Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren