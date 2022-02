Assassin’s Creed Valhalla: Title Update 1.4.2 führt neue Store-Packs ein

Seit 13:00 Uhr steht ein neues Title Update für das Open World-RPG „Assassin’s Creed Valhalla“ zur Verfügung. Die Dateigrößen fallen auf den einzelnen Plattformen recht unterschiedlich aus: Während PS5-Spieler lediglich 2,5 Gigabyte an freiem Speicherplatz benötigen, fallen auf dem PC rund elf Gigabyte an.

Insgesamt drei Packs für den Ingame-Store werden durch das Update eingeführt:

Lunar New Year Pack: Schützt den nächsten Zyklus mit diesem legendären Gewand zu Ehren entfernter Götter. (Verfügbar ab dem 15. Februar.) Moonlight Weapons Pack: Tragt Waffen, die den Göttern gewidmet sind, die auf ihrer ewigen Jagd die Menschen mit Licht überschütten. Verfügbar ab dem 3. März.) Dragon Knight Pack: Dies sind möglicherweise die einzigen noch existierenden Drachenausrüstungen. Benutze sie gut. (Verfügbar ab dem 22. März)

Grafikfehler behoben

Des Weiteren haben sich die Entwickler einem Grafikfehler angenommen, durch den einige HD-Texturen nicht angezeigt werden. Abgesehen davon wurden keine Änderungen durchgeführt.

Related Posts

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist am 10. November 2020 für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Google Stadia und PC erschienen. Mit „Dawn of Ragnarök“ steht als Nächstes die bisher größte Erweiterung in der gesamten Serie auf dem Plan. Erscheinen wird diese am 10. März dieses Jahres für alle genannten Plattformen. Den Trailer dazu findet ihr im oberhalb verlinkten Artikel.

Quelle: Ubisoft

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Valhalla.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren