Life is Strange Remastered: Neuauflagen ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

Wer die ersten beiden Ableger der „Life is Strange“-Reihe bisher nicht gespielt haben sollte oder diese einfach in einer aufpolierten Fassung genießen möchte, bekommt ab sofort die Möglichkeit dazu geboten.

In Zusammenarbeit mit den Entwickler von Deck Nine Games veröffentlichte Square Enix die „Life is Strange: Remastered Collection“ genannte Sammlung, die sich aus dem ursprünglich von Dontnod Entertainment entwickelten „Life is Strange“ auf der einen sowie dem Prequel „Life is Strange: Before the Storm“ zusammensetzt. Begleitet wurde der heutige Release vom obligatorischen Launch-Trailer, der Lust auf mehr machen soll und unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht.

Die beliebten Adventures erstrahlen im neuen Glanz

Die „Life is Strange: Remastered Collection“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S sowie Stadia erhältlich und präsentiert euch die eingangs erwähnten Story-Adventures in technisch überarbeiteten Versionen. Neben der Unterstützung der 4K-Auflösung sowie optimierten Texturen sind weitere Verbesserungen wie neue Animationen, eine realistischere Darstellung von Haaren und Tränen oder neue Gegenstandsmodellen mit von der Partie.

„Life is Strange“ erzählt euch die Geschichte der jungen Max, die nach fünf Jahren in ihre alte Heimat in Arcadia Bay in Oregon zurückkehrt. „Dort wieder mit ihrer Freundin aus Kindheitstagen Chloe vereint, versuchen die beiden die unbequeme Wahrheit hinter dem Verschwinden ihrer Mitschülerin Rachel Amber aufzudecken. Die aufwändig im einzigartigen, handgezeichneten Stil erstellten Grafiken machen Life is Strange zu einer fesselnden Erfahrung, in der Spielerentscheidungen und deren Konsequenzen eine Schlüsselrolle für die Entwicklung der Geschichte spielen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Life is Strange: Before the Storm“ hingegen versteht sich als ein Prequel zu „Life is Strange“ und rückt die Geschehnisse vor dem ersten Teil in den Mittelpunkt.

