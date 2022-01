Life is Strange Remastered: Vergleiche mit dem Original zeigt die grafischen Verbesserungen

Anfang der kommenden Woche wird die „Life is Strange: Remastered Collection“ für die Konsolen sowie den PC erscheinen und technisch überarbeitete Versionen der beiden Story-Adventure „Life is Strange“ beziehungsweise „Life is Strange: Before the Storm“ mit sich bringen.

Wenige Tage vor dem offiziellen Release stellten Square Enix und die Entwickler von Deck Nine Games zwei weitere Videos zur „Life is Strange: Remastered Collection“ bereit. Diese ermöglichen euch einen Blick auf ausgewählte Spielszenen und gehen zudem auf die technischen Optimierungen ein, die die beiden Adventures im Bereich der Zwischensequenzen spendiert bekamen. Riskiert also einen Blick.

Diese Verbesserungen warten auf euch

Zu den gebotenen Optimierungen, die sowohl in „Life is Strange“ als auch „Life is Strange: Before the Storm“ auf euch warten, gehören eine Unterstützung der nativen 4K-Auflösung, eine optimierte Ausleuchtung der Spielwelt, überarbeitete und mit mehr Polygonen versehene Charakter-Modelle, emotionalere und ausdrucksstärkere Animationen, eine Überarbeitung der Haare sowie eine realistischere Darstellung von Tränen.

Ebenfalls versprochen werden überarbeitete Gesichtsausdrücke und Augenpartien bei Nathan und Chloe, neue Animationen für die Lippensynchronisation, aktualisierte Landschaftsmaterialien für Spiegelungen oder Texturen sowie überarbeitete Modelle für wichtige Gegenstände.

Die „Life is Strange: Remastered Collection“ erscheint am 1. Februar 2022 für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S, GeForce Now und Stadia. Nintendos Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt versorgt.

