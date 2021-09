Life is Strange: Nach der Verschiebung auf 2022 – Releasetermin der Neuauflagen steht

Die "Life is Strange: Remastered Collection" wurde auf 2022 verschoben.

Neben dem kürzlich veröffentlichten „Life is Strange: True Colors“ kündigte Square Enix im Sommer zudem die „Life is Strange: Remastered Collection“ genannte Sammlung an.

Diese umfasst technisch überarbeitete Versionen der beiden Story-Adventures „Life is Strange“ und „Life is Strange: Before the Storm“. Nachdem zunächst von einem Release in diesem Jahr gesprochen wurde, räumte Square Enix vor ein paar Wochen ein, dass sich die Neuauflagen leider auf 2022 verschieben werden. Zum Abschluss der Woche nannte das japanische Unternehmen heute den neuen Releasetermin der „Life is Strange: Remastered Collection“.

COVID-19 warf den Zeitplan der Entwickler über den Haufen

Wie es in der heutigen Mitteilung heißt, ist die „Life is Strange: Remastered Collection“ nun für einen Release am 1. Februar 2022 vorgesehen. Versorgt werden der PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch. Verschoben werden musste die Remastered-Sammlung, da die durch COVID-19 verursachten Verzögerungen den Zeitplan der Entwickler von Deck Nine Games über den Haufen warfen.

Zu den technischen Verbesserungen, die „Life is Strage“ und „Life is Strange: Before the Storm“ im Zuge der Remastered-Sammlung spendiert bekommen, gehören unter anderem komplett überarbeitete Animationen und eine optimierte Grafik.

Auch an ausgewählte Puzzles wurde noch einmal Hand angelegt.

