UK-Charts: Pokémon verteidigt die Spitze – Wie schlug sich Dying Light 2?

Zum Start in die neue Woche stehen ab sofort die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit. Diesen lässt sich entnehmen, dass es "Pokémon Legends: Arceus" gelang, den Platz an der Spitze zu verteidigen. Doch wie schlug sich das frisch veröffentlichte "Dying Light 2"?

In wöchentlichen Abständen versorgen uns die Markforscher von GfK Chart-Track und GamesIndustry.biz mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Ab sofort stehen die Charts der am 5. Februar 2022 zu Ende gegangenen Verkaufswoche bereit. Berücksichtig wurden wie gehabt nur Verkäufe über den britischen Einzelhandel. Den Platz an der Spitze sicherte sich einmal mehr Nintendos Rollenspiel „Pokémon Legends: Arceus“, das exklusiv für die Switch erhältlich ist. Auf dem zweiten Platz fand sich der frisch veröffentlichte Action-Horror-Titel „Dying Light 2: Stay Human“ ein, der von Techland entwickelt wurde.

Laut den Erhebungen von GfK Chart-Track entfielen 54 Prozent der verkauften Einheiten von „Dying Light 2“ in der vergangenen Woche auf die PlayStation 5-Fassung. Während die Xbox-Versionen für 27 Prozent der verkauften Retail-Einheiten verantwortlich waren, stemmte die PlayStation 4-Fassung von „Dying Light 2“ 19 Prozent der Retail-Verkäufe.

Auf den weiteren Plätzen folgen die aus der Vorwoche bekannten Dauerbrenner – darunter „FIFA 22“, der Fun-Racer „Mario Kart 8 Deluxe“ sowie das sympathische Insel-Abenteuer „Animal Crossing: New Horizons“.

Anbei die Top der am 5. Februar 2022 zu Ende gegangenen Woche.

UK: Die Retail-Charts der vergangenen Woche (Top 10)

1. Pokémon Legends: Arceus

2. Dying Light 2 Stay Human

3. FIFA 22

4. Mario Kart 8 Deluxe

5. Animal Crossing: New Horizons

6. Minecraft (Switch)

7. Mario Party Superstars

8. New Super Mario Bros. U Deluxe

9. Grand Theft Auto 5

10. Call of Duty: Vanguard

Quelle: GamesIndustry.biz

