MLB The Show 22: PS5-Szenen im neuen Gameplay-Trailer

Zu "MLB The Show 22" wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der so etwas wie Gameplay zeigen soll. In den Fokus rücken die New-Gen-Versionen des Baseballspiels.

Der Publisher Sony Interactive Entertainment und der Entwickler San Diego Studio haben zu „MLB The Show 22“ einen neuen Trailer veröffentlicht. Er zeigt, was der Titel auf den neuen Konsolen zu bieten hat. Doch auch wenn es sich um die offizielle „Gameplay-Enthüllung“ handelt, solltet ihr keine wirklich aussagekräftigen und zusammenhängenden Spielszenen erwarten. Anschauen könnt ihr euch den Clip unterhalb dieser Zeilen.

Während weitere Gameplay-Details auf ihre Enthüllung warten, steht die Preisstruktur von „MLB The Show 22“ fest. So wird der Titel auf den New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S rund 70 Dollar kosten.

Für die Last-Gen-Hardware PS4 und Xbox One sowie für die Switch sind es zehn Euro weniger. Zu beachten ist ebenfalls, dass die Xbox Series- und Xbox One-Versionen ab dem ersten Tag über den Xbox Game Pass erhältlich sein werden. Zu den Features von „MLB The Show 22“ gehören Cross-Plattform-Play, Cross-Saves und Cross-Progression.

Angeboten wird „MLB The Show 22“ in zwei zusätzlichen Editions, die bis zu 100 Euro kosten. Dazu gehören die MVP Edition und die Digital Deluxe Edition, zu denen ihr in dieser Meldung weitere Einzelheiten findet.

Related Posts

„MLB The Show 22“ wird am 5. April 2022 für PS5 und PS4 erscheinen. Ebenfalls werden die Konsolen Xbox Series X/S, Xbox One und Switch unterstützt. Das zweite Jahr in Folge wird die Reihe demnach auf eine neue Plattform ausgeweitet. Diesmal ist es die Switch, nachdem ein Jahr zuvor erstmals Xbox-Spieler an der Reihe waren.

Mehr zum Spiel findet ihr in den kommenden Wochen in unserer sich langsam füllenden „MLB The Show 22“-Übersicht. Hier der anfangs erwähnte Trailer:

Weitere Meldungen zu MLB The Show 22.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren