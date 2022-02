MLB The Show 22: MVP Edition und Digital Deluxe Edition vorgestellt

Sony hat die MVP und Digital Deluxe Editions von "MLB The Show 22" vorgestellt. Sie schlagen mit bis zu knapp unter 100 Euro zu Buche und können in Kürze vorbestellt werden.

Nach der Ankündigung von „MLB The Show 22“ in dieser Woche folgten heute etwas detailliertere Angaben zu den Sammelfassungen. So wird das Baseballspiel neben den Standard Editions ebenfalls als Digital Deluxe Edition und als MVP Edition angeboten, wobei Käufer bis zu 99,99 Euro investieren können. Welche Zusatzinhalte im Gegenzug gewährt werden, könnt ihr den folgenden Übersichten entnehmen.

Die MVP Edition von „MLB The Show 22“ schlägt mit rund 85 Euro zu Buche und umfasst neben dem Spiel, auf das ihr einen früheren Zugriff erhaltet, ebenfalls ein paar digitale Inhalte sowie ein Steelbook. Nachfolgend die kompletten Inhalte:

Das Spiel

Steelbook in limitierter Auflage

4 Tage Vorabzugriff

Doppelter Bonus bei täglichem Login (für den gesamten Lebenszyklus von MLB The Show 22)

Zusätzliche Objekte: 1 Diamond Choice-Pack 2 Gold Choice-Packs 1 Ballplayer-Pack 10 The Show-Packs 10.000 Stubs für MLB The Show 22 Shohei Ohtani-Bat-Skin



Nachfolgend könnt ihr euch ein Bild der MVP Edition anschauen:

Digital Deluxe Edition (PS Store)

Ebenfalls wird eine Digital Deluxe Edition im PlayStation Store angeboten. Sie schlägt mit knapp 100 Euro zu Buche und legt bei den digitalen Inhalten noch eine Schippe obendrauf.

4 Tage Vorabzugriff

Zugriff auf PS4 und PS5

Doppelter Bonus bei täglichem Login (für den gesamten Lebenszyklus von MLB The Show 22)

Zusätzliche Items: 1 Diamond Choice-Packs 1 Cover Athlete Diamond Choice-Pack 5 Gold Choice-Packs 20 The Show-Packs 25.000 Stubs für MLB The Show 22 Shohei Ohtani-Bat-Skin



„MLB The Show 22“ wird am 5. April 2022 für PS5 und PS4 erscheinen. Gleichzeitig werden die Konsolen Xbox Series X/S, Xbox One und Switch unterstützt. Mehr zum Spiel findet ihr in den kommenden Wochen in unserer noch knapp bestückten „MLB The Show 22“-Übersicht.

