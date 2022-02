After the Fall: Physische Frontrunner-Edition mit diversen Extras angekündigt

After the Fall:

Wie bekannt gegeben wurde, erscheint der VR-Shooter "After the Fall" auch in Form einer Retail-Fassung. Diese wird unter dem Namen Frontrunner-Edition ins Rennen geschickt und bringt verschiedene exklusive Extras mit sich, auf die im Zuge der offiziellen Ankündigung eingegangen wurde.

"After the Fall" wird in Form einer Retail-Fassung veröffentlicht.

Ende des vergangenen Jahres veröffentlichten die auf VR-Titel spezialisierten Entwickler von Vertigo Games ihr neuestes Werk „After the Fall“ unter anderem für PlayStation VR beziehungsweise die PlayStation 4.

Wie Vertigo Games in Zusammenarbeit mit dem Publisher Koch Media bekannt gab, wird in einigen Wochen eine Retail-Version zu „After the Fall“ folgen. Diese wird unter dem Namen Frontrunner-Edition ins Rennen geschickt und ab dem 25. März 2022 exklusiv für PlayStation VR erhältlich sein. Neben dem Hauptspiel von „After the Fall“ werden interessierten Spielern und Spielerinnen diverse Extras geboten.

Worauf man sich im Detail freuen kann, verrät ein Blick auf die folgende Übersicht.

Die Inhalte der Frontrunner-Edition im Detail

Vollständiger Zugriff auf die Frontrunner-Season

PS VR-exklusiver „Ultimate Buster”-Skin

After the Fall PS4-Theme und Avatare

Offizieller digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

Bei „After the Fall“ handelt es sich um einen kooperativen Shooter für bis zu 32 Spieler und Spielerinnen, der speziell auf die Eigenheiten der Virtual-Reality-Headsets zugeschnitten und mit der Unterstützung des Crossplay-Features versehen wurde. In Viergruppen macht ihr euch daran, die Ruinen eines postapokalyptischen Los Angeles zu erkunden und euch auf die Suche nach wertvollen Ressourcen zu begeben.

Die Frontrunner-Edition zu „After the Fall“ wird zum Preis von 49,99 Euro den Weg in den Handel finden.

