Visual Concepts: Open World-Racer auf Basis einer großen Lizenz in Arbeit

Aktuelle Stellenausschreibungen von Visual Concepts enthalten mehrere Details zum nächsten Projekt. Demnach befindet sich ein Multiplayer-Rennspiel mit offener Spielwelt in Entwicklung.

Bislang ist euch Visual Concepts für die Sportreihen „WWE 2K“ und“NBA 2K“ bekannt. Jetzt versucht sich das amerikanische Entwicklerstudio offenbar an etwas völlig Neuem: Laut einer aktuellen Stellenanzeige bezüglich eines Producers wird an einem unangekündigten „Open-World-AAA-Rennspiel“ gearbeitet. Dieses Projekt befindet sich für mehrere Plattformen in Entwicklung und soll auf einer „großen Lizenz“ basieren.

Ein reines Multiplayer-Erlebnis?

Auch in zwei weiteren Stellenausschreibungen ist von einem „aufregenden neuen Open-World-Rennspiel“ die Rede. Zudem erwähnen die Verantwortlichen eine „Multiplayer-Erfahrung“ sowie ein „ein zusammenhängendes und nahtloses Online-Erlebnis“. Alle Gameplay-Elemente müssen auf eine Multiplayer-Umgebung zugeschnitten sein.Ein weiterer Hinweis verrät, wer mit dem Projekt angesprochen werden soll. So heißt es, dass der Titel „Spaß für alle Altersgruppen“ bieten soll.

In der Entwicklung kommt die Unreal Engine von Epic Games zum Einsatz – ob Version 4 oder 5, geht aus den Stellenanzeigen nicht hervor. Jedenfalls soll sich das Spielerlebnis durch eine „einzigartige Physik und Geometrieverarbeitung“ auszeichnen.

Wie weit die Entwicklung fortgeschritten ist, haben wir nicht erfahren. Bis zur offiziellen Ankündigung kann also noch einiges an Zeit vergehen. Sobald wir etwas Neues erfahren, werden wir es euch schnellstmöglich wissen lassen.

Das nächste Spiel von Visual Concepts wird übrigens „WWE 2K22“ sein. Nachdem der Vorgänger in einem miserablen technischen Zustand veröffentlicht wurde, entschied man sich dafür, im Folgejahr keinen Ableger herauszubringen. Die neue Wrestling-Simulation kommt am 8. März für PlayStation, Xbox und PC auf den Markt.

