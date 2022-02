Fortnite x Uncharted: Nathan Drake und Chloe Frazer kommen dazu – ihr Look im Video

Regelmäßig stoßen in „Fortnite“ bekannte Charakter aus großen Film- oder Videospielreihen dazu. Die Nächsten zwei stehen jetzt fest: Pünktlich zum Kinostart (17. Februar) werden die „Uncharted“-Helden Nathan Drake und Chloe Frazer die Battle Royale-Insel stürmen. Schon vor einigen Tagen entdeckte ein Nutzer im Quellcode einen entsprechenden Hinweis dazu.

Jeweils zwei Varianten

Das verrät jedenfalls ein nicht gelistetes YouTube-Video des „Fortnite“-Kanals. Hier könnt ihr sehen, wie Nathan Drake und Chloe Frazer im bunten Comic-Spiel aussehen. Die beiden Schatzsucher werden in jeweils zwei Varianten angeboten. Der erste Look basiert auf Drakes Outfit in „A Thief’s End“. Die zweite Variante hingegen zeigt die jüngere Filmversion, die von Hollywood-Star Tom Holland dargestellt wird. Auch bei Frazer wird einmal die Ingame- und die Filmversion abgebildet.

Durch den Kauf von einem der zwei Skin-Pakete erhalten die Spieler automatisch beide Varianten. Zusätzlich zum Outfit gibt es diese Ausrüstungsgegenstände dazu:

Second Hand Saber-Spitzhacke

Parashurama Axe-Spitzhacke

Sullys „neuer“ Wasserflugzeug-Gleiter

Rücken-Accessoire für Chloe

Update-Journal Emote

Mit den Outfit-Bundles ist es aber noch nicht getan. Denn überall auf der Insel werdet ihr Schatzkarten finden können: „Nachdem Nathan Drake einige Zeit auf der Insel verbracht hat, hinterlässt er einige Schatzkarten für euch. Stoße auf Drakes Karten auf der Insel und lass dich von ihnen zu vergrabenen Schätzen führen! Grabt den Schatz mit eurer Spitzhacke aus und freut euch über die wertvolle Beute.“

„Fortnite“ ist für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC und mobile Geräte verfügbar. Schaut euch jetzt den Trailer mit Nathan Drake und Chloe Frazer an:

