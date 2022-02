Might & Magic: Ubisoft heuert für ein neues AAA-Spiel an

Ubisoft lässt an einem neuen Spiel der „Might & Magic“-Serie arbeiten. Das lässt sich einer Stellenausschreibung entnehmen, in der das Unternehmen Mitarbeiter für ein „neues Might & Magic AAA-Spiel“ sucht. Behilflich sein sollen die Neuzugänge beim Markenmarketing und bei der Produktvermarktung.

Weitere Einzelheiten liegen nicht vor. Allerdings befindet sich das neue „Might & Magic“ laut der Stellenausschreibung offenbar bei Ubisoft Shanghai in der Entwicklung.

Might & Magic-Serie wurde 1986 eingeführt

Die Might & Magic-Serie gehört zu den ältesten Videogame-Franchises und hatte ihren Ursprung im Jahr 1986, als der erste Titel der Serie namens „Might and Magic Book One: The Secret of the Inner Sanctum“ für Apple II, Mac, MS-DOS, Commodore 64, NES MSX und PC-Engine veröffentlicht wurde. Es folgten neun Spiele der Hauptserie. Und auch zahllose Spinoffs erblickten das Licht der Welt.

Ubisoft stieg erst zu einem späteren Zeitpunkt ein: Die Serie wurde ursprünglich von New World Computing entwickelt, bevor das Unternehmen 1996 in 3DO aufging. Erst im Jahr 2003 erwarb Ubisoft die Rechte an „Might & Magic“ für 1,3 Millionen Dollar, als 3DO durch Zahlungsunfähigkeit und Insolvenz in die Auflösung rutschte.

Auf ein neues AAA-Spiel warten die Fans seit vielen Jahren. Das letzte nummerierte „Might & Magic“ trägt den Namen „Might & Magic X: Legacy“ und wurde 2014 für PC und Mac veröffentlicht. Es war der erste Titel der Serie seit zwölf Jahren, wobei es sich um die längste Pause zwischen den Haupttiteln der Reihe handelte.

Das von Ubisoft veröffentlichte und von Limbic Entertainment entwickelte „Might & Magic X: Legacy“ erhielt recht ordentliche Wertungen. Auf Metacritic kommt der Titel auf einen Score von 71. Auf Steam könnt ihr „Might & Magic X: Legacy“ nach wie vor für rund 30 Euro kaufen.

Ebenfalls wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Spinoffs veröffentlicht, darunter Mobile- und Free-to-Play-Spiele wie „Might & Magic Heroes: Era of Chaos“ und „Might & Magic: Chess Royale“, die 2019 und 2020 den Markt erreichten. Auf welche Plattformen das neue Spiel abzielt, ist offen.

