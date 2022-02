Horizon Forbidden West: So löst ihr alle Reliktruinen & findet alle Ornamente

Zu den vielen Nebenaktivitäten, denen ihr in "Horizon Forbidden West" nachgehen könnt, gehören unter anderem die Reliktruinen. Wir helfen euch nachfolgend in diesem Guide dabei, sie alles zu lösen!

Wie bereits der Vorgänger entführt uns auch „Horizon Forbidden West“ in eine weit entfernte Zukunft, in der nach einem einschneidenden Ereignis von unserer Welt nur noch zerfallene Überreste übrig sind. Immer wieder könnt ihr solche Überbleibsel auf eurer Reise mit Aloy entdecken. Einige dieser Orte, die sogenannten Reliktruinen, sind dabei besonders interessant und wir helfen euch dabei, ihre Rätsel zu lösen.

Was sind Reliktruinen?

Bevor wir anfangen, geben wir euch noch eine etwas genauere Erklärung zu den Reliktruinen. Hierbei handelt es sich um optionale Nebenaktivitäten im Action-Rollenspiel. Für euren Story-Fortschritt müsst ihr sie somit nicht abschließen. Dafür erweitern sie euer Verständnis über die alte Welt, bevor die Menschheit an den Rand der Auslöschung gedrängt wurde. An jedem dieser insgesamt acht Orte müsst ihr kleinere Rätsel lösen und klettern.

In jeder Reliktruine könnt ihr darüber hinaus sogenannte Ornamente finden. Dies sind kleine Sammelgegenstände, die, wenn ihr sie zusammenfügt, eine große Geschichte erzählen. Wenn ihr alle gefunden habt, solltet ihr euch damit in die Überreste von Las Vegas begeben. Den einstigen Sündenpfuhl besucht ihr im Rahmen der Story ohnehin. Dort trefft ihr jemanden, dem ihr die Ornamente überreichen könnt, doch dazu später mehr.

Reliktruine Nr. 1: Der Schrecken

Die erste Reliktruine findet ihr noch, bevor ihr in den Verbotenen Westen aufbrecht. Von außen sieht es aus wie die Überreste eines Landhauses. Wenn ihr euch mit eurem Fokus etwas umschaut, werdet ihr in der oberen Etage ein Objekt in einem Raum finden, der jedoch verschlossen ist. Euer Ziel ist es, diese Tür zu öffnen.

Wenn ihr euch unten etwas umschaut, werdet ihr eine Kiste entdecken, die ihr mit dem Zugwerfer an euch heranziehen könnt. Benutzt sie, ums ins obere Stockwerk zu gelangen und haltet euch links, um von dort aus durch eine Lücke auf die andere Seite zu springen.

Von unten könnt ihr eine weitere Kiste über euch entdecken, die ihr ebenfalls mit dem Zugwerfer heranholt. Jetzt müsst ihr die Kiste so verschieben, dass ihr von ihr an einen Balken und von dort aus zu einem Lüftungsschacht springen könnt, dessen Abdeckung ihr zuvor entfernt habt.

Auf der anderen Seite dreht ihr euch um und reißt mit eurem Zugwerfer ein Loch in die Wand. Folgt nun dem kleinen Pfad unter die Erde und reißt an der markierten Stelle die Decke ein. Geht nun wieder nach oben und zieht die Kiste durch das Loch in der Wand zu euch.

Lasst das Objekt in den Schacht fallen und zieht es auf die andere Seite. Nun könnt ihr Kletterpunkte erreichen, die euch aufs Dach führen. Auf dem Balkon findet ihr den benötigten Hinweis: Eine Datei mit dem Zugangspasswort. Geht wieder zurück in den ersten Raum und holt das Zielobjekt.

Reliktruine Nr. 2: Niemandsland

Südwestlich von Fahllicht findet ihr die nächste Reliktruine. Es wäre möglich, dass ihr sie entdeckt, bevor ihr das Rätsel dieses Ortes lösen könnt. Um das tun zu können, benötigt ihr nämlich Spezialausrüstung, den Anzünder, den ihr im Laufe der Story-Kampagne von „Horizon Forbidden West“ erhaltet. Dank der Schnellreisefunktion könnt ihr natürlich auch später jederzeit zu diesem Ort zurückkehren und ihn das bezwingen.

In der Nähe des Gebäudes findet ihr ein Lagerfeuer, von dem aus ihr euch zur rechten Seite des Gemäuers begebt. Dort müsst ihr den Anzünder einsetzen, um den Feuerglimmer zu entfernen. So legt ihr den Zugang zu einem kleinen Raum frei, in dem ihr eine leere Energiezelle findet. Diese werdet ihr später noch brauchen! Begebt euch anschließend auf die gegenüberliegende Seite der Ruine. Hier könnt ihr einen Lüftungsschacht und eine Kiste entdecken. Für beide benötigt ihr euren Zugwerfer. Positioniert die Kiste unterhalb eines gelben Kletterpunktes.

Folgt anschließend dem Weg bis ihr einen weiteren Feuerglimmer entdeckt. Lasst ihr explodieren und geht in den nächsten Raum. Lasst euch im nächsten Raum nach unten Fallen und reißt mit eurem Zugwerfer ein Loch in die Wand. Geht nun wieder nach oben und haltet euch links. Zieht eine Kiste zu euch. Geht danach nach rechts und zieht die Kiste durch einen Riss in der Wand nach unten ins Wasser. Geht nun zurück und holt die Batterie und setzt sie in die Ladestation in der Ecke des Raumes ein. Nun zum kniffligen Teil: Die Energiezelle muss auf die andere Seite.

Das Problem hierbei ist, dass die Batterie das Wasser nicht berühren darf. Sollte das geschehen, müsst ihr sie erneut laden. Um diesen Teil der Herausforderung zu schaffen, müsst ihr die Energiezelle auf die Kiste legen und diese vorsichtig durchs Wasser bewegen. Auf der anderen Seite schnappt ihr euch die Batterie und setzt sie in die Station ein. Positioniert anschließend die Kiste so, dass ihr eine Leiste an der Wand erreichen könnt. Oben findet ihr hinter einer verschlossenen Tür, deren Zugangscode 2204 lautet, das nächste Ornament findet.

Reliktruine Nr. 3: Ruhelose Wildnis

Im Nordwesten von Reinklang wartet diese Reliktruine auf euch. Geht zuerst rechts am Gebäude entlang und ihr findet dort eine alte Lore, die ihr bewegen könnt. Wenn ihr euch etwas weiter rechts umschaut, werdet ihr einen Hebel für eine Weiche entdecken. Zieht die Lore dorthin und betätigt anschließend den Hebel. Schiebt die Lore nun ganz nach hinten durch. Klettert auf sie rauf, weiter auf die Ruine und das Seil.

Überquert das Seil und ihr findet auf der anderen Seite ein Schlüsselmodul. Lasst euch anschließend nach unten fallen. Gegenüber von einer Leiter findet ihr eine kleine Säule, an der Aloy sich festhalten kann. Folgt dem Pfad und gebt oben bei der Tür den Code ein. Hierbei handelt es sich um das Baujahr des Gebäudes, das jedoch in keinem Dokument steht, das ihr in der Ruine finden könnt. Die Antwort steht groß an einer Wand des Gebäudes: 1923.

Nachdem die Tür offen ist, springt ans Seil und rutscht daran ins nächste Areal rüber. Dort seht ihr eine Wand mit Feuerglimmer, die ihr mit eurem Anzünder zerstören könnt. Geht hindurch, zieht die Lore wieder ganz zurück zur Weiche und betätigt den Hebel erneut. Nun ist es möglich, die Lore durch das Loch in der Wand zu schieben.

Anschließend müsst ihr nur noch auf sie raufklettern und von ihr aus an die nächste Säule springen. Von dort aus könnt ihr auf die Plattform springen, auf der das Ornament liegt.

Reliktruine Nr. 4: Trockensehnsucht

Diese Reliktruine findet ihr in den Bergen östlich von Brennspeer. Doch Achtung, bei uns kam es wiederholt vor, dass dieser Ort nicht auf der Weltkarte angezeigt wurde, obwohl wir ihn bereits gefunden/abgeschlossen hatten. Falls ihr die alte Miene nicht direkt erkunden möchtet, solltet ihr euch die ungefähre Position einprägen. Auch bei dieser Ruine kann es sein, dass ihr sie beim ersten Mal nicht sofort lösen können werdet. Neben dem Anzünder benötigt ihr an dieser Stelle nämlich ebenfalls den Rankenschneider, um Metallblumen zu entfernen.

Wenn ihr den Eingangsbereich betretet, seht ihr auf der rechten Seite das Ornament auf einer Plattform liegen. Um dort hinzugelangen, müsst ihr euch zunächst um die Metallblume links von euch kümmern. Holt anschließend die Kiste raus und schiebt sie in Richtung des großen Stahltores. Klettert nun auf die Kiste und von ihr aus auf die nächste Plattform und betätigt das Rad, mit dem ihr das Tor kurzzeitig anhebt. Geht auf die andere Seite und haltet euch links. Nehmt die dortige Kiste und zieht sie ebenfalls Richtung Tor und begebt euch ans Ende des Tunnels.

Dort könnt ihr mit eurem Zugwerfer eine poröse Wand einreißen und eine Lore herausholen. Schiebt sie ganz ans Metalltor ran. Nun holt die drei Holzbalken links von euch mit dem Zugwerfer runter. Klettert danach auf die Lore, am Tor entlang und springt von den Balken auf die Plattform. Dort findet ihr den Schlüssel für die verschlossene Tür auf der anderen Seite. Springt nach unten, klettert auf die Kiste und öffnet die Tür. Dort klettert ihr in den Lüftungsschacht und folgt diesem, bis ihr bei einer Wand mit Feuerglimmer angekommen seid, den ihr zerstört.

Jetzt seid ihr wieder beim Rad angelangt, mit dem ihr das große Tor öffnen könnt. Hebt das Stahltor an und positioniert die Lore so darunter, dass sie das Tor blockiert. Geht auf die andere Seite und klettert dort auf die Lore und am Tor entlang ganz nach oben. Dort müsst ihr mit dem Zugwerfer eine Wand einreißen. Geht durch die Öffnung und lasst euch von dort auf die Plattform mit dem Ornament fallen, um es einzusammeln.

Reliktruine Nr. 5: Die Stillsande

Die nächste Reliktruine in „Horizon Forbidden West“ findet ihr in der Nähe von den Überresten von Las Vegas. Sucht nach einem Punkt, von dem aus ihr euch nach unten abseilen könnt und so ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Sobald ihr unten angelangt seid, findet ihr hinter euch etwas Feuerglimmer an einer Wand. Dahinter ist eine Kiste, die ihr so verschieben müsst, damit ihr auf die höhergelegene Plattform gelangen könnt. Dort findet ihr ein Ventil, das ihr drehen müsst, um Wasser fließen zu lassen.

Springt jetzt wieder nach unten und platziert die Kiste wieder in der Lücke in der Wand, damit sich der Raum mit Wasser füllen kann. Schwimmt anschließend zurück in den Hauptbereich der Ruine und ihr findet dort eine Treppe sowie einen Schlüssel. Die passende Tür findet ihr auf der gegenüberliegenden Seite. Schwimmt hinüber, öffnet die Tür und schiebt die Kiste, die ihr dort findet, ins Wasser unter euch.

Jetzt müsst ihr wieder runter und zurück zu der Kiste schwimmen, die das Loch in der Wand blockiert. Klettert auf den Vorsprung mit dem Ventil und benutzt den Zugwerfer, um die Kiste aus der Öffnung zu entfernen und den Raum wieder trockenzulegen. Nun habt ihr zwei Kisten, die ihr für den nächsten Abschnitt benötigt.

Schiebt die zweite Kiste ganz in die südlichen Teil des Raumes zu der mittleren Säule. Anschließend verstopft ihr mit der ersten Kiste wieder den Abfluss und lasst die Halle fluten. Sobald das erledigt ist, schwimmt zur zweiten Kiste und klettert rauf. Nun könnt ihr an einen Greifpunkt springen und nach oben zum Ornament klettern.

Reliktruine Nr. 6: Wildnispfad

Diese Reliktruine findet ist westlich von Brennspeer. Geht auf die Westseite des Gebäudes und begebt euch ins Zentrum des Grundstücks und klettert dort über eine kaputte Wand. Nun solltet ihr eine versperrte Tür vor euch sehen. Um sie öffnen zu können, benötigt ihr einen Schlüssel. Haltet euch nun rechts und lasst euch nach unten fallen. Dort findet ihr zwei Wände, eine mit Feuerglimmer und eine, die ihr mit dem Zugwerfer zerstören könnt.

Geht nun durch das Loch, wo zuvor der Feuerglimmer war und ihr findet eine Kiste auf einem Podest. Zieht sie herunter und zu euch in den Gang. Lauft nun zur gegenüberliegenden Seite der Ruine und reißt dort eine weitere Wand ein. Schiebt die Kiste nun ganz rüber auf die andere Seite und klettert auf ihr nach oben. Auf dem Dach findet ihr eine weitere Kiste, die ihr auf lädierte Dach und dann ganz nach unten schieben müsst.

Bringt die zweite Kiste nun zu dem Loch, das ihr eben in die Wand gerissen habt. Holt danach die andere Kiste und stapelt beide übereinander. Schiebt beide Kisten nun wieder zurück auf die andere Seite und durch das Feuerglimmer-Loch. Jetzt könnt ihr auf die Kisten klettern und euch den Schlüssel oben holen. Geht damit anschließend zur verschlossenen Tür und öffnet sie. Ihr seht eine weitere Zugwerfer-Wand.

Schiebt beide Kisten jetzt zu der Öffnung, die ihr gerade geschaffen habt und schnappt euch die obere Kiste. Diese müsst ihr nun nur noch den kleinen Weg zum Turm hochschieben und dort hochklettern. Oben findet ihr das Ornament und damit habt ihr auch diese Reliktruine erfolgreich abgeschlossen.

Reliktruine Nr. 7: Die lange Küste

Es fehlen also nur noch zwei Stück. Euer nächstes Ziel befindet sich in der Nähe von San Francisco. Wenn ihr die Reliktruine betretet, könnt ihr auf der rechten Seite ein leeres Energiezellenfach finden. Darüber befindet sich ein Ankerpunkt, an dem ihr euch nach oben ziehen könnt. Haltet euch links und ihr werdet über eine Batterie stolpern, die ihr über die Treppe in der Nähe nach unten bringen und einsetzen könnt.

Damit aktiviert ihr einen Aufzug, mit dem ihr nach oben fahrt. Zieht mit eurem Zugwerfer nun die Klappe an der Decke des Fahrstuhls runter. Verlasst oben den Aufzug und klettern an die Außenseite des Gebäudes. Wenn ihr oben angelangt seid, könnt ihr das Innere des Gemäuers überblicken. Auf der anderen Seite könnt ihr eine Kiste entdecken, zu der ihr nun rübergleiten müsst. Dort angekommen, schiebt die Kiste nach unten, stellt sie an die hintere Wand des Aufzugs und lasst sie dort erstmal stehen, ihr werdet sie später noch brauchen.

Begebt euch nun auf die gegenüberliegende Seite des Gebäudes, wo ihr links eine Plattform hochklettern könnt. An deren Ende befinden sich Kletterpunkte, an deren Ende ihr euch in eine Kammer fallen lasst. Zerstört hier den Feuerglimmer und ihr könnt einen Hebel durch ein Loch in der Wand sehen. Aktiviert ihn mit eurem Zugwerfer und lauft nach hinten, wo ihr euch an ein paar Lampen ziehen müsst. Sobald ihr oben seid, stoßt euch sofort mit der Kreis-Taste auf die gegenüberliegende Plattform. Es ist ein sehr enges Zeitfenster!

Dort angekommen, könnt ihr rechts von euch eine zweite Kiste entdecken, die ihr mit eurem Zugwerfer durch das Loch auf den Boden fallen lasst. Anschließend müsst ihr sie ins Wasser werfen und zum Aufzug bringen. Fahrt mit beiden Kisten nach oben. Dort zieht ihr eine der beiden raus und fahrt mit der anderen wieder nach unten. Zieht euch mit dem Zugwerfer nach oben und schiebt nun die zweite Kiste in den Fahrstuhlschacht, damit sie auf dem Dach des Lifts landet. Fahrt nun mit dem Fahrstuhl wieder nach oben, klettert durch die Luke und danach auf die zweite Kiste. Von dieser könnt ihr an die Kletterpunkte springen und das Ornament einsammeln.

Reliktruine Nr. 8: Insel der Türme

Finale! Die letzte Reliktruine in „Horizon Forbidden West“ findet ihr östlich des Zentrums der westlichsten Insel der Spielwelt. Es liegt ein Stück südwestlich von Landfall des Vermächtnisses. Hier wird euch nochmal wirklich alles abverlangt, denn diese Ruine hat es richtig in sich. Geht zur Südseite des Gebäudes und klettert an den markierten Punkten solange nach oben, bis ihr ins Innere kommen könnt. Auf der gegenüberliegenden Seite werdet ihr nun Feuerglimmer sehen, den ihr zerstören müsst. Geht durch das Loch und springt ins Wasser unter euch.

Taucht hinab und ihr werdet eine Tür finden, die ihr öffnen müsst. Schwimmt hindurch und haltet euch links, zwängt euch durch einen Spalt und taucht auf. Nun solltet ihr eine Kiste vor euch entdecken können. Zieht das Objekt zu euch rauf. Gegenüber befindet sich noch mehr Feuerglimmer, den ihr ebenfalls zerstören müsst. Wenn ihr jetzt wieder außerhalb des Gebäudes angelangt seid, klettert nach oben, wo ihr bei zwei Fahrstühlen ankommt. Wenn ihr nun links dem Gang folgt, findet ihr eine Energiezelle, die ihr allerdings noch nicht braucht.

Ein kleines Stück weiter ist eine Dachplatte, die ihr mit dem Zugwerfer aufbrechen könnt. Tut das und klettert hindurch in den nächsten Raum, wo erneut, richtig, Feuerglimmer auf euch wartet. Sprengt damit ein Loch in die Wand und ihr kommt in einen kleinen Raum mit einer Ladestation. Holt nun die Energiezelle und bringt sie zu dieser Ladestation. Anschließend könnt ihr euch die Batterie wieder schnappen und schnell zum Aufzug bringen. Fahrt mit dem Fahrstuhl nach unten und schiebt die Kiste in den Aufzug. Fahrt nun wieder nach oben und bringt die Kiste zur Kletterleiste gegenüber. Nutzt notfalls den Fokus, um sie euch anzeigen zu lassen.

Klettert dort nach oben und springt auf die andere Seite. Lasst euch dort durch das Loch im Boden fallen und ihr kommt bei einer gesicherten Tür an. Der Code für diese lautet 109. Geht hindurch und sofort nach rechts. Im ersten Raum auf der linken Seite ist ein Loch im Boden, durch das ihr euch auf einen Balken fallen lassen könnt. Gegenüber von euch ist eine Kiste, die ihr mit dem Zugwerfer ins Wasser zieht. Springt runter und begebt euch in den Raum hinter euch. Hier könnt ihr eine Klappe an der Decke herunterziehen. Holt danach die Kiste aus dem Wasser zu euch und schiebt sie unter die Klappe. Klettert nach oben, lauft zur Tür und gebt dort 2109 ein.

Springt jetzt wieder runter ins Wasser, taucht unter und schwimmt durch die Tür und einen engen Spalt zurück nach draußen. Haltet euch links, geht wieder rein und ihr seht gegenüber von euch eine Metallblume, die ihr zerstören müsst. Nun geht es zurück zum Aufzug, den ihr zu euch nach unten ruft. Fahrt nach oben, ladet die Kiste in den Fahrstuhl und fahrt mit ihr wieder nach unten. Nun schiebt die Kiste ins Wasser und schwimmt zu dem Punkt, wo eben noch die Metallblume war. Stellt euch dort auf die Kiste und schießt durch ein Loch in der Wand links von euch auf eine Leiter, um diese abzusenken. Geht anschließend rüber und klettert die Leiter nach oben.

Jetzt habt ihr es auch fast geschafft. Sobald ihr oben seid, klettert die vorgegebenen Punkte entlang und stoßt euch auf die gegenüberliegende Plattform ab. Dort könnt ihr das fehlende Schlüsselmodul einsammeln. Springt jetzt ein letztes Mal nach unten und begebt euch zur letzten noch verschlossenen Tür. An dieser müsst ihr nun nur noch den Code 2109109 eingeben und schon könnt ihr das achte Reliktruine-Ornament einsammeln.

Das letzte Ornament

Jetzt habt ihr acht der insgesamt neun Ornamente gesammelt. Kehrt nun zurück nach Glimmerwinkel und sprecht dort mit Stemmur. Er wird euch von einem Ding erzählen, das er unter Wasser gefunden hat, allerdings nicht bergen konnte. Aus diesem Grund bittet er nun Aloy darum, dieses Objekt für ihn zu holen. Die Quest heißt „Nacht der Lichter“ und wartet mit einer tollen Belohnung auf. Ihr müsst jedoch schon „Das Meer aus Sand“ beendet haben.

Ihr müsst den alten Schacht hinunterklettern oder mit eurem Gleiter schweben. Sobald ihr unten angekommen seid, begebt euch zum chinesischen Drachen und geht raus ins Freie. Haltet euch rechts und passt auf die Maschinen in der Nähe auf. Hinten könnt ihr das gesuchte Gebäude bereits sehen. Aloy kann hier durch einen Durchgang gehen und so ins Innere des Gebäudes gelangen. Dort findet ihr eine verschlossene Tür, hinter der das ominöse Ding auf euch bereits wartet. Der Zugangscode lautet 739135. Sammelt jetzt das letzte Ornament ein.

Anschließend müsst ihr nur noch zurück zu Stemmur laufen und ihm eure Ornamente überreichen. Aus diesen wird er eine tolle Lichtshow basteln. Als Dank für eure Mühen überreicht er euch die Waffe „Rückkehr der Ahnin“, einen legendären Häckslerhandschuh. Nun ist eure Aufgabe wirklich beendet und ihr habt eine tolle Belohnung!

Damit ist dieser kleine Guide nun auch am Ende angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps zu „Horizon Forbidden West“ benötigen solltet, werft sehr gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Action-Rollenspiel.

Wie haben euch die Reliktruinen in „Horizon Forbidden West“ gefallen?

