Baldur’s Gate Dark Alliance 2: Soll „bald“ auf den PC und die Konsolen zurückkehren

Bereits im vergangenen Jahr deuteten Interplay Entertainment und die Entwickler der Black Isle Studios an, dass das ursprünglich im Jahr 2004 veröffentlichte Action-Rollenspiel „Baldur’s Gate: Dark Alliance 2“ 2022 den Weg auf den PC und die aktuellen Konsolen finden könnte.

Via Twitter bestätigten die Black Isle Studios nun, dass die Neuveröffentlichung von „Baldur’s Gate: Dark Alliance 2“ schneller erfolgen dürfte, als von vielen erwartet wird. Einen genauen Termin nannte das Studio zwar nicht, wies jedoch darauf hin, dass es „in Kürze“ so weit sein wird. Sollte ein konkreter Termin genannt werden, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Mit dem im vergangenen Jahr veröffentlichten „Baldur’s Gate: Dark Alliance“ hat „Baldur’s Gate: Dark Alliance 2“ übrigens nichts zu tun. Das Action-Rollenspiel erschien im Jahr 2004 ursprünglich für die PlayStation 2 sowie die erste Xbox und bot unterschiedliche Charakter-Klassen wie den Barbaren, einen Elfen-Schurken, einen menschlichen Kleriker oder einen Elfen-Nekromanten. Zwei weitere Charakter-Klassen konnten zudem freigeschaltet werden, wenn bestimmte Vorgaben erfüllt wurden.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Baldur’s Gate: Dark Alliance 2“ erweiterte die kampflastige Formel des ersten Teils durch zusätzliche NPCs und entsprechende Interaktionen. Spielerisch verstand sich der Titel aber immer noch als ein Hack & Slay-Abenteuer, das technisch auf den damals aktuellen Regeln der dritten Ausgabe von „Dungeons & Dragons“ basierte.

It's coming. Sooner than you think. Are you ready?

Stay tuned!#BaldursGateDarkAlliance2 / #DnD / #RPG pic.twitter.com/TFO6WkBcXC

— Black Isle Studios (@BlackIsleStudio) February 22, 2022