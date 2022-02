Horizon Forbidden West: Alle Easter Eggs zu God of War im Video

Im Verbotenen Westen gibt es jede Menge zu entdecken. Unter anderem haben die Entwickler drei Easter Eggs bezüglich der "God of War"-Reihe in der Spielwelt versteckt. Wenn ihr jedes davon ausfindig macht, erhaltet ihr eine besondere kosmetische Belohnung.

Seit fünf Tagen sind die PlayStation-Spieler mit „Horizon Forbidden West“ beschäftigt. Um den Aufenthalt in der offenen Spielwelt so interessant wie möglich zu gestalten, haben die Entwickler einige Easter Eggs eingebaut. Dabei wurden unter anderem drei Anspielungen auf die beliebte „God of War“-Reihe berücksichtigt.

Diese Easter Eggs dienen allerdings nicht nur zur Unterhaltung. Wenn ihr alle drei von ihnen erfolgreich aufspürt, erhaltet ihr eine ganz besondere Belohnung. Nicht weiterlesen, wenn ihr euch überraschen lassen möchtet: Es handelt sich um die charakteristische Gesichtsbemalung von Kratos, mit der ihr Aloy einen kriegerischen Look verpassen könnt.

Ihr könnt euch auf die Suche nach den drei Easter Eggs begeben, sobald ihr den Verbotenen Westen erreicht habt. Die Aufgabe ist dabei immer die Gleiche: Scannt an einem bestimmten Ort einen Gegenstand und folgt dem eingeblendeten Pfad. Ihr werdet zu einem Totem gelangen, das ihr für die erwähnte Belohnung einsammeln müsst.

Die drei Fundorte der Totems

Das erste Totem findet ihr im Nordwesten der Spielwelt. In einem Baum steckt eine verdächtig wirkende Axt, die viele von euch schon einmal gesehen haben. „Wer hat sie hinterlassen?„, fragt sich Aloy. Natürlich ist es die Leviathan-Axt von Kratos. Sobald ihr sie gefunden habt, leitet euch der Weg zu einer Hütte im Umfeld, die an Kratos Unterschlupf angelehnt ist.

Totem Nummer zwei ist eine Referenz auf Atreus. Begebt euch zum Strand von San Francisco und sucht dort nach Auffälligkeiten. Früher oder später werdet ihr einen Baum entdecken, in dem Pfeile stecken. Nachdem ihr dem Weg gefolgt seid, erhaltet ihr ein Atreus-Totem. Für das letzte Totem verschlägt es euch tief in den Süden. Dort werdet ihr auf eine zerstörte Maschine stoßen, die anscheinend mit einem Hammer vernichtet wurde. Erneut müsst ihr einem Pfad folgen, um dieses Mal Totems von Sindri und Brock zu erhalten.

Weitere Meldungen zu „Horizon Forbidden West“:

Alle gefunden? Dann erhaltet ihr im Anschluss eure Belohnung. Im Menü wird die „Mark of War“-Bemalung freigeschaltet, die an den ikonischen Antihelden angelehnt ist.

Im folgenden Video seht ihr die genauen Aufenthaltsorte der Totems. Am Ende dürft ihr einen kurzen Blick auf Aloys neuen Look werfen.

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren