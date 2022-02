Tencent: Polnisches Studio 1C Entertainment wurde aufgekauft

In aller Regelmäßigkeit berichten wir von einer neuen Akquisition seitens Tencent. Und einmal mehr erreichen uns Informationen zu einem Aufkauf. Dieses Mal hat es das polnische Entwicklerstudio 1C Entertainment getroffen, das sich in der Vergangenheit mit Titeln wie „King’s Bounty“ „Men of War“ und „IL-2 Sturmovik“ einen Namen machen konnte.

Neue Chancen für die King’s Bounty-Entwickler

Allerdings haben beide Parteien keine Informationen zu der finanziellen Seite des Deals verraten. Stattdessen hat man nur mitgeteilt, dass 1C Entertainment in den nächsten sechs Monaten umbenannt werden wird und ein „Facelifting“ erhält. Vorstandsmitglied Tomasz Nieszporski sagte zu dem Aufkauf:

„Wir freuen uns wirklich über diesen Deal. Es ist eine fantastische Möglichkeit für 1C Entertainment, um unsere wildesten Träume und Ziele in der Spielebranche zu erfüllen. Unsere Vision und Passion werden nun von einer führenden globalen Spielefirma unterstützt und ich bin begeistert von der einzigartigen Chance mit Tencent und anderen hochkreativen Köpfen zusammenzuarbeiten, die ein Teil dieses globalen Ökosystems sind.“

Passend dazu sagte auch Li Shen, Global Chief Technology Officer von Tencent Games, dass man „nicht zufriedener sein könnte“. Man freut sich mit dem talentierten Team von 1C Entertainment zusammenzuarbeiten und eine neue Phase des Wachstums einzuleiten. Es wird spannend zu sehen sein, was das polnische Entwicklerstudio mit der massiven finanziellen Unterstützung seitens Tencent in Zukunft wird anstellen können.

Wie die Entwickler schon selbst gesagt haben, haben sie eine gewaltige Möglichkeit erhalten, um die eigenen Visionen bestmöglich umzusetzen.

