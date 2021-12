Slamfire: Tencent übernimmt die Mutterfirma der Back 4 Blood-Macher

In diesem Jahr machte Tencent, einer der führenden Videospiel-Publisher Chinas, vor allem mit seinen Investitionen in westliche Entwicklerstudios und Publisher von sich reden.

Investiert wurde in den vergangenen Monaten beispielsweise in die „Life is Strange“-Macher von Dontnod Entertainment, den tschechischen Publisher und Entwickler Bohemia Interactive, die „Layers of Fear“-Schöpfer von Bloober Team oder das Berliner Entwicklerstudio Yager. Hinzukamen die Übernahmen der Stunlock Studios sowie des britischen Publishers Sumo Digital und eine Minderheitsbeteiligung an Playtonic. Wie Tencent bekannt gab, leitete das Unternehmen kurz vor dem Abschluss des Jahres eine weitere Übernahme in die Wege.

Übernahme hat keinen Einfluss auf Back 4 Blood

Im Detail geht es um Slamfire, die Mutterfirma der Turtle Rock Studios. Somit segelt das Studio hinter Werken wie „Evolve“ oder „Back 4 Blood“ zukünftig unter dem Banner von Tencent. Da „Back 4 Blood“ in Zusammenarbeit mit dem Publisher Warner Bros. Interactive veröffentlicht wurde, hat die Übernahme von Slamfire durch Tencent übrigens keinen Einfluss auf die Zukunft beziehungsweise Weiterentwicklung des vor ein paar Wochen veröffentlichten Coop-Shooters.

„Wir freuen uns alle darauf, Teil der Tencent-Studiofamilie zu werden“, sagte Steve Goldstein, Präsident und General Manager der Turtle Rock Studios, in einer Pressemitteilung. „Die herausragenden Partner von Tencent, die globale Reichweite, das umfassende Wissen über Spiele und der beispiellose Support werden uns helfen, die Art von ehrgeizigen Spielen zu entwickeln, von denen wir träumen, während wir gleichzeitig unsere Autonomie und unseren unabhängigen Geist bewahren.“

Eddie Chan, Chief Strategy Officer von Tencent Games Global, ergänzte: „Wir sind große Fans der Spiele von Turtle Rock, insbesondere ihrer erstaunlichen Herangehensweise an die Entwicklung kooperativer Online-Spiele. Wir können es kaum erwarten zu sehen, was als nächstes kommt, und freuen uns, Teil ihrer Zukunft zu sein.“

