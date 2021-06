Yager: Tencent erwirbt Mehrheitsbeteiligung

Tencent hat eine Mehrheitsbeteiligung an Yager erworben. Dennoch soll die Führung künftig unabhängig agieren können, teilen die Unternehmen mit.

Yager brachte unter anderem "Spec Ops: The Line" hervor.

Nachdem Tencent schon im vergangenen Jahr Geld in das Berliner Entwicklungsstudio Yager einfließen ließ, wurde die Summe nochmals erhöht, was zu einer Mehrheitsbeteiligung führte. Das gaben die beiden Unternehmen heute in einer Pressemeldung bekannt.

Führung soll unabhängig bleiben

Trotz der Mehrheitsbeteiligung soll Yager unter bestehender Firmenstruktur und Führung unabhängig bleiben, aber besseren Zugang zu den Entwicklungs- und anderen Ressourcen des Tech-Giganten bekommen. Zudem findet fortan eine strategische Beratung statt.

„Das erneute Investment von Tencent ist für uns ein großer Vertrauensbeweis und eine Bestätigung für das enorme Potential hinter der Neuausrichtung unseres herausfordernden PvPvE-Shooters ‚The Cycle‘. Für uns bedeutet die Mehrheitsbeteiligung vor allem eins: Mehr Ressourcen für den Ausbau des Studios und der in Entwicklung befindlichen Spiele“, so Timo Ullmann, Studiochef bei Yager.

Das seit 1999 bestehende deutsche Studio brachte mehrere Spiele hervor, darunter „Yager“ (Metascore 70) und „Spec Ops: The Line“ (Metascore 77). Aktuell befindet sich der Quest-Shooter „The Cycle“ im Early Access. Schon im vergangenen Jahr machte die Meldung die Runde, dass es der Titel irgendwann auf Konsolen schaffen könnte.

Yager zählt laut der eigenen Angabe zu den zehn größten deutschen Entwicklerstudios und beschäftigt rund 140 Mitarbeiter.

Für Schlagzeilen sorgte Yager im Jahr 2015, als zunächst bekannt wurde, dass Deep Silver das Studio nicht länger an „Dead Island 2“ arbeiten lässt. Später schlitterte die Yager Productions GmbH in die Insolvenz.

Mehr zu Yager:

Finanziell wesentlich besser aufgestellt ist Tencent. Das Unternehmen hält Anteile an großen Publishern wie Ubisoft und Activision Blizzard, besitzt aber auch ganze Studios wie Riot Games und Sharkmob. Zudem ist Epic Games fest mit Tencent verbunden.

