Tencent: Minderheitsbeteiligung an Playtonic Games erworben

Tencent hat eine Minderheitsbeteiligung an Playtonic Games erworben, wie die Unternehmen heute bekannt gaben. Im Zuge des Deals wird Playtonic die volle kreative Kontrolle über das geistige Eigentum behalten.

Zugleich sollen die Investition genutzt werden, um von der derzeitigen Ein-Team-Struktur auf mehrere Teams zu skalieren, wobei der Schwerpunkt auf der Einstellung verschiedener Entwickler von nah und fern, der Verbesserung des Hauptsitzes und der Expansion an neuen Standorten liegt.

Das Studio hat außerdem Danny Spiteri, der früher bei Raw Fury und Team17 tätig war, als Leiter der Publishing-Abteilung eingestellt, sodass Studioleiter Gavin Price und Executive Producer Andy Wilson mehr Zeit für die Entwicklung aufwenden können.

Geldmittel für mehr Raketentreibstoff

Gavin Price, Playtonic-Studioleiter und -Gründer, zur heutigen Ankündigung: „Vor sechs Jahren haben wir ein cooles, aufregendes Raketenschiff gebaut und einen Kurs eingeschlagen, den wir für richtig und spannend halten. Wir sind begeistert, dass Tencent diesem Kurs zustimmt und uns mit Raketentreibstoff versorgt, um die Reichweite unserer Mission zu erhöhen.“

Danny Spiteri, Playtonic Head of Publishing: „Es ist noch kein Jahr her, dass Playtonic Friends vorgestellt wurde. Aber man kann mit Fug und Recht behaupten, dass es in relativ kurzer Zeit einen großen Eindruck hinterlassen hat. Die Anzahl der bereits veröffentlichten Titel kann sich sehen lassen, und ich bin gespannt, wie ich den Wind in den Segeln verstärken kann, um uns dabei zu helfen, auf dem Schwung aufzubauen, den wir bereits angesammelt haben, um uns ins Jahr 2022 zu bringen.“

Vor zwei Jahren machte noch das Gerücht die Runde, dass Microsoft das Unternehmen, das sich mit „Yooka-Laylee“ einen Namen machte, ins Visier nimmt und eine Übernahme anstrebt. Später wurde dieses Gerücht dementiert. Playtonic wollte unabhängig bleiben.

Für Tencent hingegen ist es eine Investition von vielen. Allein in der jüngeren Vergangenheit kaufte sich der chinesische Konzern bei den folgenden Entwicklern ein:

Ebenfalls wurden Pläne angekündigt, Sumo Digital für 1,3 Milliarden Dollar zu übernehmen. Zudem ist der Konzern an folgenden Unternehmen beteiligt bzw. zum Teil im Vollbesitz (Auswahl):

Activision Blizzard: 5 Prozent

Epic Games: 48 Prozent

Frontier Development: 7,5 Prozent

Funcom: 100 Prozent

Grinding Gear Games: 80 Prozent

Paradox Interactive: 5 Prozent

Riot Games: 100 Prozent

Supercell: 84 Prozent

Ubisoft Videospiele: 5 Prozent

Dontnod Entertainment: 23 Prozent

Digital Extremes: 100 Prozent

Bloober Team: 22 Prozent

2020 erwirtschaftete Tencent einen RMB-Umsatz von 482 Milliarden Dollar, mit einem Gewinn in Höhe von 160 Milliarden Dollar.

