Elden Ring: Release-Trailer aus Thailand ist eine dramatische Soap Opera

Game-Trailer zeigen oftmals actionreiche oder besonders coole Szenen aus den jeweiligen Spielen. In Thailand hat sich Bandai Namco Southeast Asia für „Elden Ring“ jedoch gleich eine dramatische Geschichte ausgedacht, die das Opening Cinematic in einem verrückten Soap-Opera-Format nacherzählt.

Von wegen, Trailer für Videospiele sehen immer gleich aus. Während wir uns hierzulande bereits an den anschaulichsten Clips aus den jeweiligen Spielen gewöhnt haben, geht es in anderen Ländern was Game-Trailer angeht lustiger und vor allen Dingen verrückter zu.

In dem Trailer für Thailand wird etwa die Geschichte von „Elden Ring“ nacherzählt. Doch nicht etwa durch Spielszenen, sondern in einem Realfilm-Soap-Format, bei dem man sich erst einmal fragt, was damit überhaupt beworben werden soll.

Vier-Minuten-Trailer bringt drei Minuten Drama

Das knapp vierminütige Video beginnt damit, dass die Mutter einer Familie den unglaublich wertvollen Ring der Großmutter fallen lässt. Daraufhin muss sie sich allerhand Beschimpfungen der einzelnen Familienmitglieder anhören, während die Mutter beteuert, dass es ein Versehen war und ihr der Ring einfach aus der Hand gerutscht ist.

Währenddessen sehen wir einen Sohn, der zurück nach Hause kommt. Dieser wurde als kleiner Junge von der Mutter verbannt, weil er so ein freches Kind war. Während der Fahrt erinnert er sich immer wieder an Szenen aus seiner Vergangenheit. Sogar Torrent, auf Deutsch Sturmwind, kommt in einer Art in dem Clip vor. Das Reittier aus „Elden Ring“ ist in dem thailändischen Trailer ein Pferd aus Pappe.

Als der Sohn abends an dem Haus seiner Eltern ankommt, sieht er im Garten den Erdenbaum, der jedoch schon längst verdorrt ist. Als er das Haus betritt, sieht er seine Familie, die sich um die Stücke des zerbrochenen Rings streitet. Nachdem der zurückgekehrte Sohn ihnen eine Standpauke hält, merken sie erst, dass sie ihre Großmutter schon lange nicht mehr gesehen haben. Sie glauben schon, dass sie durch ihr Streiten aus dem Haus vertrieben wurde. Doch just in diesem Moment kehrt die Großmutter zurück und meint, dass sie nirgendwohin geht. Alles wird gut, wenn die Befleckten nach Hause kommen.

Als nächstes zeigt die Kamera den zurückgekehrten Sohn, der sich plötzlich lächelnd zu den Zuschauern dreht. Ein Zoom auf sein Auge zeigt das Logo von „Elden Ring“. Danach erst bekommen Zuschauer einige Spielszenen zu sehen, begleitet von einer epischen Erzählerstimme.

