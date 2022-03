Elden Ring: Der Rollenspiel-Knaller stellt sich dem Performance-Check

Mit dem Rollenspiel "Elden Ring" veröffentlichten die Entwickler von From Software nichts weniger als den bisher bestbewerteten Titel des Jahres. Was technisch geboten wird, verrät die umfangreiche Performance-Analyse aus dem Hause Digital Foundry.

In der vergangenen Woche erschien mit „Elden Ring“ das neueste Werk der „Dark Souls“- und „Bloodborne“-Macher von From Software, das die ohnehin schon hoch gesteckten Erwartungen der Kritiker und Community noch einmal übertraf.

Vor allem die stimmige offene Welt, das vielseitige Kampfsystem und der From Software-typisch knackige Schwierigkeitsgrad wissen zu begeistern. Doch wie ist es um die technische Umsetzung von „Elden Ring“ bestellt? Dieser Frage gingen die Technik-Experten von Digital Foundry nach und fanden heraus, dass sich gegenüber dem Netzwerk-Test technisch eigentlich nur noch wenig getan heißt. Dies bedeutet in der Praxis, dass bei den Umsetzungen für die aktuellen Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S nicht mit einer Darstellung in flüssigen 60 Bildern die Sekunde gerechnet werden sollte – unabhängig vom gewählten Darstellungsmdous.

PS4 Pro macht hinsichtlich der Framerate die beste Figur

Zum einen unterstützt „Elden Ring“ einen Framerate-Modus, der allerdings nur dann seine Stärken ausspielt, wenn „Elden Ring“ in der PS4-Version über die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 gespielt wird. Die native PlayStation 5-Version hingegen erreicht im Framerate-Modus keine stabilen 60FPS und pendelt gerne zwischen dem mittleren und dem hohen 50er-Bereich. Beim Reiten ist sogar mit Einbrüchen auf bis zu 45FPS zu rechnen. Einflüsse wie das Wetter oder die Action auf dem Bildschirm können ebenfalls negativen Einfluss auf die Bildwiederholungsrate im Framerate-Modus haben.

Noch deutlicher fallen die Schwankungen im Bereich der Framerate im Qualitäts-Modus aus, in dem zwar eine bessere grafische Darstellung, dafür jedoch noch mehr FPS-Einbrüche auf Spieler und Spielerinnen warten. Zu erwähnen ist in diesem Fall, dass die Framerate auf der PS5 die Xbox Series X-Version sowohl im Framerate- als auch im Qualitäts-Modus aussticht und eine leicht bessere Performance bietet.

Weitere Details zu den technischen Stärken und Schwächen von „Elden Ring“ entnehmt ihr dem angehängten Video.

