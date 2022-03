Ghostrunner – Project_Hel: Neuer DLC ab sofort erhältlich – Der offizielle Trailer zum Launch

Um die für die Angestellten belastende Crunch-Phase zu vermeiden, entschlossen sich die Verantwortlichen von One More Level Anfang des Jahres dazu, den hauseigenen Entwicklern etwas mehr Zeit einzuräumen und den umfangreichen „Project_Hel“-DLC zu „Ghostrunner“ verschieben.

Ab sofort steht dieser jedoch auf allen Plattformen bereit und wird „Ghostrunner“ laut offiziellen Angaben durch eine ganz neue Spielerfahrung und frische Inhalte bereichern. Passend zum Release von „Project_Hel“ darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen. Dieser steht unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und soll mit rasant geschnittenen Spielszenen Lust auf mehr machen. Riskiert also einen Blick.

PS5-Version kostenlos über PlayStation Plus verfügbar

Wer „Ghostrunner“ bisher nicht erworben haben und sowohl über eine PlayStation 5 als auch eine gültige PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügen sollte, kann den Action-Titel aktuell ohne zusätzliche Kosten herunterladen. Weitere Details und den entsprechenden Download-Link findet ihr hier. Zu den interessantesten Neuerungen von „Project_Hel“ gehört ein neuer spielbarer Charakter in Form der namensgebenden Kämpferin Hel.

Weitere Meldungen zu Ghostrunner:

Mit dieser wagt ihr euch im Dharma-Turm an sechs knackige Levels. Dank des neuen Fortschrittssystems seid ihr zudem in der Lage, die Fähigkeiten von Hel zu verbessern und die Protagonistin auf die vor ihr liegenden Herausforderungen vorzubereiten. Weiter führten die Entwickler von One More Level in der offiziellen Ankündigung von „Project_Hel“ aus, dass sowohl Neueinsteiger als auch erfahrene Spieler auf ihre Kosten kommen werden.

Der Preis des DLC liegt bei 14,99 Euro.

Weitere Meldungen zu Ghostrunner.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren