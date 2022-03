Microsoft: Verkäufe aller Produkte und Dienstleistungen in Russland eingestellt

Mit Microsoft kündigte das nächste Großunternehmen den Rückzug vom russischen Markt an. In einer Stellungnahme verurteilen die Redmonder das anhaltende Blutvergießen.

Putin manövriert Russland mit dem Angriff auf die Ukraine zunehmend in die wirtschaftliche Isolation. Nach zahlreichen Sanktionen und gestoppten Kooperationen steigt mit Microsoft ein weiteres Großgewicht vorläufig aus dem russischen Markt aus. Microsoft gab bekannt, den Verkauf von Produkten und Dienstleistungen in Russland einzustellen.

Das kündigte Brad Smith, Präsident und stellvertretender Vorsitzender von Microsoft, in einer Stellungnahme zu den Kriegshandlungen in der Ukraine an. Die Redmonder möchten keine Geschäfte in Russland machen, während die Truppen weiterhin in die Ukraine einmarschieren.

Entsetzt, verärgert und traurig

„Wie der Rest der Welt sind wir entsetzt, verärgert und traurig über die Bilder und Nachrichten aus dem Krieg in der Ukraine und verurteilen diese ungerechtfertigte, unprovozierte und unrechtmäßige Invasion durch Russland“, so Smith. „Wir geben heute bekannt, dass wir alle neuen Verkäufe von Microsoft-Produkten und -Diensten in Russland aussetzen werden.“

Smith fügte hinzu: „Darüber hinaus stimmen wir uns eng mit den Regierungen der Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs ab und arbeiten im Gleichschritt. Wir stoppen viele Aspekte unserer Geschäfte in Russland in Übereinstimmung mit den Sanktionsbeschlüssen der Regierungen.“

Microsoft glaubt, dass man der Ukraine am effektivsten helfen könne, wenn konkrete Schritte in Abstimmung mit den Entscheidungen der Regierungen unternommen werden. Man werde weitere Schritte unternehmen, wenn es die Situation erfordert.

Microsofts Ankündigung folgt auf die Bitte des stellvertretenden ukrainischen Premierministers an Xbox und PlayStation, den Support für den russischen und weißrussischen Markt vorübergehend einzustellen.

Auch Sony unternahm erste Schritte. Der PS5-Produzent zog in aller Stille die russische Veröffentlichung von „Gran Turismo 7“ zurück. Das Rennspiel sollte heute weltweit erscheinen, kann aber derzeit nicht digital über den russischen PlayStation Store gekauft werden.

Weitere Unternehmen ziehen die Reißleine

CD Projekt, Entwickler von „Cyberpunk 2077“ und „The Witcher“, stoppte den Verkauf der Spiele in Russland und Weißrussland gestern „bis auf Weiteres“, während EA russische und weißrussische Teams aus „FIFA 22“ und „NHL 22“ entfernen möchte. Die Pokémon Company gab wiederum am Donnerstag bekannt, dass sie 200.000 Dollar für humanitäre Hilfe in der Ukraine spenden wird.

Es sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie sich Unternehmen gegen den Angriffskrieg und den damit einhergehenden Tod von Kindern, Frauen und Männern stellen. VW stoppte die Produktion in Russland, gleiches gilt für Skoda und Toyota. Und auch Öl- und Gaskonzerne sowie Technologieproduzenten ziehen sich zurück.

Experten gehen davon aus, dass Russland mit dem Technologieabzug um Jahrzehnte zurückgeworfen wird. Erwartet wird ebenfalls, dass die Wirtschaftsleistung des Landes im zweiten Halbjahr um 35 Prozent einbricht.

