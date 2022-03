PS Plus im März: Das bieten die neuen „Gratis-Spiele“ für PS4 und PS5

Im März möchten wir euch selbstverständlich wieder die neuen „Gratis-Spiele“ für PlayStation Plus-Abonnenten vorstellen. Diesen Monat dürft ihr euch sogar auf insgesamt vier frische Games freuen, die ohne etwaige Extrakosten heruntergeladen werden können. Was ihr von diesen Titel erwarten dürft, das möchten wir uns nun nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen.

ARK: Survival Evolved (PS4)

Spielzeit: ~245 Stunden (Solo)

Den Anfang macht das Survival-Abenteuer „ARK: Survival Evolved“, in dem ihr die Kontrolle über einen von euch erstellten Charakter übernehmt, der auf einer mysteriösen Insel strandet. Eure erste Aufgabe ist es deshalb, Materialien und Nahrung finden, um irgendwie über die Runden zu kommen. Allerdings merkt ihr schnell, dass ihr euch nicht auf irgendeinem Eiland befindet, denn es gibt einige uralte Bewohner, die hier ihr Unwesen treiben. Neben euch sind nämlich auch Dinosaurier und andere Urzeitbestien unterwegs – und sie haben Hunger!

Eure oberste Devise lautet daher: Überleben. Insbesondere in euren ersten Spielstunden werdet ihr um euer Überleben kämpfen müssen. Ihr müsst Nahrung anbauen, einen Unterschlupf errichten und Waffen organisieren. Doch es treiben sich auch noch weitere menschliche Spieler auf der Insel herum, die euch nicht unbedingt freundlich gesinnt sind. Einige von ihnen werden versuchen, euch eure hart erspielte Ausrüstung zu klauen.

Wenn ihr genau diese brutalen Survival-Aspekt bei Spielen des Genres schätzt, dann solltet ihr hier einen genaueren Blick riskieren. Die Spielwelt zieht euch mit ihrer Atmosphäre in ihren Bann und die Mechaniken funktionieren allesamt durchaus gut. Seid euch jedoch sicher, dass ihr viel Arbeit in dieses Spiel stecken müsst, denn der Überlebenskampf ist ein nicht unerheblicher Teil der Spielerfahrung, der euch ordentlich auf Trab halten wird.

Ghost of Tsushima: Legends (PS4)

Spielzeit: ~7 Stunden (Story); ~34 Stunden (komplett)

Einige Zeit nach der Veröffentlichung ihres Samurai-Abenteuers überraschten die Verantwortlichen von Sucker Punch die Spielerschaft mit einer kostenlosen Erweiterung in Form eines neuen Spielmodus. In „Ghost of Tshushima: Legends“ müsst ihr euch nicht mehr alleine in den Kampf stürzen, sondern könnt gemeinsam mit bis zu drei Mitspielern allerlei furchteinflößende Monster im Rahmen einer neuen Story erledigen.

Der Fokus hierbei liegt auf der Koop-Erfahrung, in der ihr als Teil eines Teams verschiedene bereits aus der Singleplayer-Kampagne bekannte Areale erkundet. Zur Auswahl stehen euch vier Charakterklassen, von denen jede ihre eigenen Stärken und Schwächen hat. Im Laufe der Kampagne verstärkt ihre eure Figuren, um für die nächsten Runden immer besser gerüstet zu sein und die Story erfolgreich abzuschließen.

Falls ihr das Spiel jedoch lieber alleine erleben möchtet, dann geht auch das. Am meisten Spaß dürftet ihr jedoch im Verbund mit einigen Mitspielern haben. So oder so erwartet euch auch hier ein durchaus umfangreiches Paket, das euch für mehrere actionreiche Stunden sehr gut beschäftigen wird.

Ghostrunner (PS5)

Spielzeit: ~7 Stunden (Story); ~12 Stunden (komplett)

Mit ihrem pfeilschnellen Actionspiel „Ghostrunner“ gelang den Verantwortlichen ein waschechter Überraschungshit, der euch in eine düstere Cyberpunk-Welt entführt. Ihr schlüpft dabei in die Rolle eines kybernetisch verbesserten Schwertkämpfers, der sich plötzlich zwischen den Fronten eines gewaltiges Konflikts wiederfindet.

Doch der Star des Spiels ist nicht die eher vorhersehbar verlaufende und etwas dünne Geschichte, sondern die anspruchsvolle Action. Hierbei kommt es vor allem auf eure blitzschnellen Reflexe an, denn jeder Treffer bedeutet den Tod beziehungsweise den Neustart. Es geht somit darum, den perfekten Weg durch die Levels zu finden und wenn erstmal die geschmeidigen Parcours-Moves, satten Schwerthiebe und der treibende Soundtrack miteinander verschmelzen, spielt ihr euch schnell in einen nahezu unvergleichlichen Flow.

Die Kehrseite der Medaille ist, dass das Spiel hierbei auf einem ziemlich schmalen Grat zwischen Trial und Error wandelt. Ihr benötigt für das Spiel also auch eiserne Nerven und eine gewisse Frustresistenz. Wenn ihr euch jedoch darauf einlasst, erhaltet ihr hier ein wirklich sehr gutes Actionspiel, dem ihr unbedingt eine Chance geben solltet.

Team Sonic Racing (PS4)

Spielzeit: ~10 Stunden (Story); ~23 Stunden (komplett)

Den Abschluss macht mit „Team Sonic Racing“ ein Fun-Racer aus dem Hause SEGA, in dem der vermutlich berühmteste blaue Igel der Welt gemeinsam mit seinen Freunden halsbrecherisch über verschiedene Rennstrecken heizt. Als guter Einstieg eignet sich dabei der Story-Modus, der euch sämtliche Mechaniken verständlich erklärt.

Die Rennen an sich laufen ähnlich ab wie beim Konkurrenten Mario: Ihr sucht euch eure Spielfigur samt Fahrzeug aus und versucht, idealerweise als 1. über die Ziellinie zu fahren. Auf der Strecke müsst ihr Boost-Felder mitnehmen, den Windschatten eurer Teamkollegen ausnutzen und geschickt um die Kurven driften. Darüber hinaus könnt ihr ebenfalls diverse Power-ups einsammeln, um euch verschiedene Vorteile zu verschaffen.

Insgesamt erwartet euch hier ein durch und durch ordentlich gemachter Arcade-Racer, der euch gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden ordentlich fordern dürfte. Herausforderung ist dabei übrigens ein gutes Stichwort, denn für jüngere Spieler könnte der Titel gerade gegen Ende der Kampagne einen Tick zu hart sein. Davon einmal abgesehen erwartet euch hier jedoch ein spaßiges Gesamtpaket, dem ihr guten Gewissens eine Chance geben könnt.

