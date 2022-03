FIFA 22: Alle russischen Spieler und Vereine aus den FUT-Packs entfernt

Um ein Zeichen gegen den völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine zu setzen, kündigte Electronic Arts an, alle russischen Teams aus den hauseigenen Sportserien "NHL" und "FIFA" zu verbannen. Wie EA Sports bestätigte, wurden in der Zwischenzeit alle russischen Spieler und Vereine aus den FUT-Packs entfernt.

Auch Publisher und Entwicklerstudios rund um den Globus verurteilten in den vergangenen Tagen die völkerrechtswidrige Invasion der Ukraine durch die russischen Truppen.

Um ein Zeichen gegen die Politik Russlands zu setzen, stellten die Publisher nicht nur den Verkauf ihrer Spiele in Russland ein. Gleichzeitig gab Electronic Arts beispielsweise bekannt, dass sämtliche russischen Vereine und Athleten aus den hauseigenen Sportspielserien „NHL“ und „FIFA“ verbannt werden. In einer aktuellen Mitteilung wies EA Sports heute darauf hin, dass mit sofortiger Wirkung alle russischen Spieler, Ausrüstungsgegenstände und Vereine aus dem FUT-Modus von „FIFA 22“ beziehungsweise den entsprechenden FUT-Paketen entfernt wurden.

Das Statement von EA Sports im Wortlaut

„EA Sports steht in Solidarität mit dem ukrainischen Volk und fordert wie so viele Stimmen in der Welt des Fußballs Frieden und ein Ende der Invasion in der Ukraine“, so das Unternehmen. „In Übereinstimmung mit realen Maßnahmen unserer Partner bei FIFA und UEFA werden die folgenden FUT-Objekte nicht mehr in FIFA Ultimate Team (FUT)-Paketen und Ultimate Draft verfügbar sein.“

In der realen Welt schloss die FIFA Russland bereits von der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar aus, während die UEFA mit Spartak Moskau das letzte russische Team der Europe League sperrte und RB Leipzig im Achtelfinale zu einem Freilos verhalf.

Weitere Meldungen zum Thema:

In „NHL 22“ wird es wohl noch etwas dauern, bis auch hier die russischen Teams und Athleten unter russischer Fahne entfernt werden. In einer Mitteilung der Entwickler hieß es in der vergangenen Woche: „Nach der Suspendierung aller russischen und weißrussischen National- und Vereinsmannschaften durch die IIHF von IIHF-Wettbewerben werden wir diese Mannschaften in den kommenden Wochen aus NHL 22 entfernen. Wir stehen zu den Menschen in der Ukraine und schließen uns den Stimmen auf der ganzen Welt an, die nach Frieden rufen.“

Ein konkreter Termin für das entsprechende Update wurde bisher nicht genannt.

Ein kleiner Hinweis: Aufgrund des emotional aufgeladenen Themas und des zu erwartenden Moderationsaufkommens haben wir uns dazu entschlossen, die Kommentarfunktion zu deaktivieren. Wir bitten um euer Verständnis.

Quelle: Videogames Chronicle

Weitere Meldungen zu FIFA 22.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren