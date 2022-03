Ghostwire Tokyo: 18 Minuten Gameplay aus dem übernatürlichen Action-Adventure

Bevor "Ghostwire: Tokyo" am 22. März erscheint, könnt ihr euch im Vorfeld ein umfangreiches Gameplay-Video anschauen. Die gezeigten Szenen helfen dabei, euch ein ausführliches Bild von den Spielmechaniken zu verschaffen.

"Ghostwire: Tokyo" stammt von den "The Evil Within"-Machern.

Ein ausführliches Gameplay-Video zu „Ghostwire: Tokyo“ liegt vor. 18 Minuten lang dürft ihr dabei zuschauen, wie sich der Spieler durch eine düstere Version von Tokyo kämpft.

Kämpft euch durch ein geisterhaftes Tokyo

Verschiedene Nebenmissionen werden bewältigt, in denen unheimliche Kreaturen bekämpft werden. Der Protagonist namens Akito verfügt dank eines Geistes, von dem er besessen ist, über nützliche Elementarfähigkeiten. Dazu zählen Feuer, Wasser und Luft. Um eure Kräfte zu verbessern, müsst ihr Seelen befreien, die euch Erfahrungspunkte einbringen. Ebenfalls zur Verfügung stehen euch Pfeil und Bogen, womit ihr weiter entfernte Gegner bekämpfen könnt.

Manche Feinde sind schnell besiegt, andere hingegen stecken einiges weg. Bei widerstandsfähigen Monstern seid ihr gezwungen, Angriffe zu blocken und schnellstmöglich zu kontern. Gerade zu Beginn solltet ihr Konfrontationen sogar ganz aus dem Weg gehen, um euer Überleben zu sichern.

Auch die sogenannte Tengu-Fähigkeit wird demonstriert. Sie funktioniert vom Prinzip her wie ein Enterhaken und lässt euch somit augenblicklich höherliegende Gebiete erreichen.

Von den Zuschauern wird das gezeigte Gameplay positiv aufgenommen. Zum Beispiel meint jemand, dass der Titel einen besseren Eindruck als in den vorher gezeigten Trailern macht. Bei der Optik fallen einem User die realistischen Spiegelungen auf. Ein paar Nutzer fühlen sich zudem an die „BioShock“-Ableger erinnert.

„Ghostwire: Tokyo“ kommt am 22. März für PS5 und PC in den Handel. Der Launch-Trailer zum übernatürlichen Action-Adventure wurde bereits auf der gestrigen State of Play gezeigt.

