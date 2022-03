Ghostwire Tokyo – Präludium: Kostenlose Visual-Novel steht bereit und erzählt die Vorgeschichte

Ende des Monats erscheint mit „Ghostwire: Tokyo“ der neueste Horror-Titel aus dem Hause Tango Gameworks für die PlayStation 5 sowie den PC und wird euch in die japanische Metropole Tokio verfrachten, die von einem geheimnisvollen Fluch heimgesucht wurde.

In „Ghostwire: Tokyo“ liegt es an euch, herauszufinden, welche dunklen Mächte hinter den Geschehnissen und dem Verschwinden der Bewohner Tokios stecken. Um noch einmal Lust auf mehr zu machen, stellten Bethesda Softworks und die Entwickler von Tango Gameworks das „Präludium“ genannte Prequel zum Horror-Abenteuer bereit. Dieses kann in Form einer Visual-Novel ab sofort kostenlos aus dem PlayStation Store heruntergeladen werden und präsentiert euch die Vorgeschichte von „Ghostwire: Tokyo“.

Begleitet eine Gruppe übernatürlicher Entwickler

„Ghostwire: Tokyo – Präludium“ erzählt die Geschichte von KK und einer Gruppe übernatürlicher Ermittler, die dem Verschwinden der Bewohner Tokios auf den Grund gehen. Nur um auf ein noch dunkleres Geheimnis zu stoßen. „Baue in dieser Visual Novel Beziehungen zu deinen Teamkollegen auf und setze ihre Geschichten zusammen, bevor du dich an Ghostwire: Tokyo wagst“, heißt es in der offiziellen Beschreibung der Visual-Novel weiter.

Weitere Meldungen zum Thema:

„Ghostwire: Tokyo“ wird hierzulande am 25. März 2022 für den PC und die PlayStation 5 veröffentlicht. Wie eingangs erwähnt, geht ihr einem mysteriösen Fluch auf den Grund, der die Menschen von Tokio heimsuchte. Neben einer spannenden Geschichte versprechen die Entwickler von Tango Gameworks ein ungewöhnliches Kampfsystem sowie eine intelligente Nutzung der exklusiven Features des DualSense-Controllers.

Weitere Details und Eindrücke zu „Ghostwire: Tokyo“ warten wie gehabt in unserer Themen-Übersicht auf euch.

Weitere Meldungen zu GhostWire: Tokyo.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren