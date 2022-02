Ghostwire Tokyo: Bis zu 40 Nebenquests – Entwickler sprechen über die Spielzeit

Wie in der vergangenen Woche bestätigt wurde, wird "Ghostwire: Tokyo" in der Tat Ende März den Weg auf die PlayStation 5 finden. Ergänzend dazu verloren die Entwickler von Tango Gameworks ein paar Worte über den Umfang und die Spielzeit ihres neuesten Projekts.

In der vergangenen Woche bestätigten die Entwickler von Tango Gameworks den Releasetermin von „Ghostwire: Tokyo“ und gaben bekannt, dass sich Spieler und Spielerinnen ab Ende März in das Horror-Abenteuer stürzen können.

Ergänzend dazu verlor Kenji Kimura, der verantwortliche Game-Director hinter „Ghostwire: Tokyo“, ein paar Worte über das neue Projekt des japanischen Entwicklerstudios und ging dabei unter anderem auf den Umfang des Horror-Titels ein. Auch wenn es sich bei „Ghostwire: Tokyo“ nicht um einen klassischen Open-World-Titel handelt, wird euch eine offene Spielwelt geboten, die nur darauf wartet, von euch erkundet zu werden. Abseits der Hauptgeschichte werden die Spieler laut Kimura auf 30 bis 40 Nebenquests stoßen, die sich in der Regel in weniger als 30 Minuten abschließen lassen.

So lange sollt ihr beschäftigt sein

Bei der Gestaltung der Nebenquests ließen sich die kreativen Köpfe von Tango Gameworks übrigens von der japanischen Folklore inspirieren. Doch wie lange soll uns „Ghostwire: Tokyo“ unter dem Strich beschäftigen? Verfolgt ihr lediglich die Hauptgeschichte des Horror-Abenteuers, dann könnt ihr laut Kimura mit einer Spielzeit von 15 bis 20 Stunden rechnen. Wer zudem die Nebenquests meistern und die Welt erkunden möchte, kann zwischen 30 und 40 Spielstunden investieren.

Weitere Meldungen zu Ghostwire: Tokyo:

„Ghostwire: Tokyo“ wird am 25. März 2022 für den PC sowie die PlayStation 5 veröffentlicht. Euch verschlägt es in die japanische Hauptstadt Tokio, die von einem geheimnisvollen Fluch heimgesucht wurde. Nun liegt es an euch herauszufinden, welche düsteren Pläne und Mächte hinter dem Fluch und dem Verschwinden der Bevölkerung stecken.

Weitere Details und Eindrücke zu „Ghostwire: Tokyo“ findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

Quelle: Gamesrant

Weitere Meldungen zu GhostWire: Tokyo.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren