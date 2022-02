Ghostwire Tokyo: Tango Gameworks ist „sehr dankbar“ für die Entwicklung auf PS5

Die neueste Ausgabe des Edge-Magazins enthält ein paar Infos zu „GhostWire: Tokyo“. Wie der Titel des Spiels verrät, findet das Geschehen in der japanischen Hauptstadt statt. Masato Kimura von Tango Gameworks teilte dazu mit, dass alle interessanten Aspekte von Tokio im Spiel vereint werden.

Erkundet verschiedenste Areale von Tokyo

„Wir haben die Elemente alle irgendwie verdichtet und in einer Sandbox gruppiert, die in unser Spiel passen würde. Es gibt viele verschiedene Teile von Tokio, die auf wirklich coole Weise miteinander verbunden sind. Es ist ein sehr hoher Kontrast. Das Neue und das Alte – all das ist irgendwie vermischt, aber nicht wirklich miteinander vermengt. Sie stehen Seite an Seite„, erklärt der Entwicklungsleiter.

Für eine reibungslose Erkundung ohne störende Ladezeiten sorgt die Turbo-SSD der Sony-Konsole. Auch die Rechenleistung trägt dazu bei, wofür die Entwickler „sehr dankbar“ sind.

Der DualSense-Controller gestaltet das Spielerlebnis noch immersiver. Wie das im Kampf funktioniert, erklärte Kimura folgendermaßen: „Mit dem DualSense-Controller können Sie spüren, wie sich die Energie aufbaut, wenn Sie am Kern ziehen, und wie sie sich löst, wenn Sie ihn zerdrücken. Das gibt es in anderen Spielen nicht – das Gefühl, dass man diese Aktionen durch Handgesten nachvollzieht.“

Anschließend geht er auf die Schussmechanik ein. Die Spieler können drei Grundtypen von Elementarschüssen einsetzen: Wind, Wasser und Feuer. Wind funktioniert wie eine Handfeuerwaffe, während Wasser einer Schrotflinte ähnelt. Feuer hingegen ist explosiv und kann wie ein Raketenwerfer eingesetzt werden. Dank der adaptiven Trigger soll sich jedes Element einzigartig anfühlen.

Ab dem 24. März dürfen die PS5- und PC-Spieler Hand anlegen. Der neulich stattgefundene Gameplay-Showcase zeigt euch, mit was für einer Art von Spielerlebnis ihr rechnen könnt.

