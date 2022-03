Horizon Forbidden West: Story-Abschlussrate auf PS4 und PS5 und Statistik zur Platin-Trophäe

Die vergangenen Wochen waren gut gefüllt. „Elden Ring“ kam auf den Markt. Vor wenigen Tagen folgte „Gran Turismo 7“. Davor erschienen „Dying Light 2“ und Mitte Februar „Horizon Forbidden West“. Es sind recht umfangreiche Spiele, die mehr als nur ein paar Stunden Gameplay benötigen. Das führte offenbar dazu, dass die Abschlussquote des neusten Spiels aus dem Hause Guerrilla Games aktuell noch recht überschaubar ist.

13 Prozent haben die Story abgeschlossen

Trotz des ungünstigen Timings bei der Veröffentlichung von „Horizon Forbidden West“ schafften es allerdings nicht wenige Spieler, die Story zu beenden. Anhand der Trophäen-Daten kann festgestellt werden, dass rund 13 Prozent der Spieler die Geschichte von „Horizon Forbidden West“ auf der PS5 bis zum Ende verfolgten. Auf der PS4-Version ist die Statistik fast identisch.

Auch wenn die Zahl recht niedrig wirken mag, ist es für ein umfangreiches Spiel wie „Horizon Forbidden West“ ein ordentliches Tempo, zumal „Elden Ring“, „Gran Turismo 7“ und weitere Spiele ebenfalls um die Zeit der Spieler konkurrieren.

Zu beachten ist, dass die Statistiken nicht alle Spieler berücksichtigen, sondern nur diejenigen, die ihre Trophäen online synchronisiert haben. Allerdings kann vermutet werden, dass es bei den meisten Spielern der Fall ist.

Entsprechend aussagekräftig dürften auch die anderen Zahlen sein: 2,4 Prozent der Spieler waren seit dem Launch in der Lage, die Platin-Trophäe entgegenzunehmen. Neun Prozent konnten das Level-Cap von 50 erreichen und 85,2 Prozent haben den Daunt – das erste offene Gebiet des Spiels – erreicht, was bedeutet, dass 14,8 Prozent weiterhin in der ersten Mission des Spiels herumhängen oder „Horizon Forbidden West“ wieder zur Seite gepackt haben.

Tipps zu Horizon Forbidden West:

Der Blockbuster von Sony und Guerrilla Games ist seit Mitte Februar für PS5 und PS4 erhältlich. Kurz zuvor gingen die Tests zu „Horizon Forbidden West“ an den Start. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren