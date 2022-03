AC Valhalla – Die Zeichen Ragnaröks: Der stimmige Launch-Trailer zum neuen Add-on

Ab sofort dürfen sich alle Spieler und Spielerinnen von „Assassin’s Creed Valhalla“, die sich auf der Suche nach neuen Inhalten befinden, über entsprechenden Nachschub freuen.

So steht mit „Die Zeichen Ragnaröks“ nicht weniger als die bisher größte Erweiterung der Seriengeschichte bereit, die es laut offiziellen Angaben auf eine Spielzeit von 35 bis 40 Stunden bringen wird. „Die Zeichen Ragnaröks“ wird zum Preis von knapp 40 Euro angeboten und zeigt sich passend zum Release im offiziellen Launch-Trailer. Geboten werden Details zur Handlung des Add-ons sowie frische Eindrücke aus dem Spielgeschehen.

Dunkle Mächte bedrohen die nordische Götterwelt

Der Name der neuen Erweiterung macht bereits deutlich, was euch in „Die Zeichen Ragnaröks“ erwartet. So steht ihr vor nicht weniger als der Aufgabe, die nordische Götterwelt vor dem Untergang zu bewahren. Ihr findet euch in den Neun Reichen der Mythologie des Nordens wieder, die einer Invasion des Königreichs von Frost und Flammen ausgesetzt sind. Gleichzeitig droht dem Reich der Zwerge der endgültige Zerfall, während Odins geliebter Sohn Badr vom unsterblichen Feuerriesen Surut entführt wurde.

„Entfessele neue göttliche Kräfte und begib dich auf eine erbitterte Mission in einer atemberaubenden Welt. Schließe eine legendäre Wikingersaga ab und rette deinen Sohn, während der Untergang der Götter droht“, heißt es in der offiziellen Beschreibung der Erweiterung weiter.

„Assassin’s Creed Valhalla“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

