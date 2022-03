Sonic the Hedgehog 2: Letzter Trailer und Filmposter veröffentlicht

Sonic the Hedgehog 2:

Paramount Pictures hat den dritten und letzten Trailer zu "Sonic the Hedgehog 2" hochgeladen. Zeitgleich wurde auf Twitter ein ansehnliches Filmposter veröffentlicht.

Am 7. April kommt die Fortsetzung zu „Sonic the Hedgehog“ in die deutschen Kinos. Rund drei Wochen davor präsentiert euch Paramount Pictures den letzten Filmtrailer, der noch einmal eure Aufmerksamkeit wecken soll.

Der titelgebende blaue Igel muss sich seinem nächsten Abenteuer stellen, als Dr. Robotnik zurückkehrt. Der verrückte Wissenschaftler hat einen neuen Partner an seiner Seite: Den knallroten Knuckles, mit dem er sich auf die Suche nach einem zerstörerischen Smaragd begibt. Um das ungleiche Duo zu stoppen, macht sich Sonic mit dem Fuchs Tails auf den Weg. Dabei führt es die beiden auf eine Reise um den gesamten Globus.

Falls euch diese Handlung bekannt vorkommt: Bei der Entstehung der Geschichte haben sich die Macher von „Sonic the Hedgehog 3“ aus dem Jahr 1994 inspirieren lassen.

Eine zweite Fortsetzung bestätigte Sega schon im vergangenen Monat. Wie viel Geld der neue Film einspült, dürfte also keine Rolle spielen. Darüber hinaus soll eine Live-Action-Serie gedreht werden, in der erneut Knuckles eine Rolle spielen wird.

In den Kommentaren zeigen sich die Fans begeistert. Die Euphorie ist groß und die gezeigten Szenen werden mit Lob überschüttet. „Das wird wahrlich ein filmisches Videospiel-Meisterwerk„, glaubt ein User.

Schaut euch den Trailer jetzt selbst an. Ergänzend haben die Verantwortlichen ein schickes Filmposter hochgeladen.

