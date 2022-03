Soul Hackers 2: Zweiter Trailer zum kommenden JRPG veröffentlicht

Nachdem Atlus vor wenigen Wochen überraschend das Japano-Rollenspiel „Soul Hackers 2“ ankündigte, haben die Verantwortlichen heute den zweiten Trailer bereitgestellt, der einmal mehr einige neue Charaktere und mehr in Aktion zeigt.

Der düstere Iron Mask betritt die Bühne

Unter anderem lernen wir Iron Mask von der Phantom Society kennen. Er ist der Anführer vom „C“-Projekt, das einen mysteriösen Plan innerhalb der Devil Summoner-Fraktion darstellt. Wie sein Name es bereits verrät, trägt er immer eine eiserne Maske. Zudem gilt er als gnadenlos, wobei nur wenige Personen sein wahres Gesicht kennen.

Zenon ist ein künstlicher Dämon und ein Wesen, das als ein Zoma bekannt ist. Es wurde von Iron Mask erschaffen und folgt seinen Befehlen. Obwohl es hervorragende Kampffähigkeiten besitzt, ist es nicht für seine Intelligenz bekannt. Auf Iron Masks Befehl hat Zenon Onda getötet und den Roten Eid an sich genommen.

Der weltberühmte Computeringenieur Ichiro Onda hatte in seinem Leben eine Menge erreicht und wurde sogar an Regierungsprojekte beteiligt. Zudem war er der Hüter des Roten Eids und Schöpfer des „Vanishing“-Systems.

In „Soul Hackers 2“ werden die Spieler einmal mehr gegen den drohenden Weltuntergang ankämpfen. Dafür wird man Ringo und Figue in ein Abenteuer folgen, wobei sie auch eine schlagkräftige Truppe um sich herum scharen. Gemeinsam werden sie Dämonen in den Kampf schicken und alles daran setzen die Welt zu retten.

„Soul Hackers 2“ wird am 26. August 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam) erscheinen. Hier ist der neue Trailer zum Spiel:

