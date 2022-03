Eiyuden Chronicle Rising: 28 Minuten Gameplay aus dem kommenden Städtebau-Action-Rollenspiel

Das Städtebau-Action-Rollenspiel "Eiyuden Chronicle: Rising" hat eine ausführliche Gameplay-Präsentation erhalten. in 28 Minuten erfahrt ihr alles, was ihr zum Prequel von "Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes" wissen müsst.

Aktuell arbeiten die Rabbit & Bear Studios unter der Leitung des „Suikoden“-Schöpfers Yoshitaka Murayama an dem Rollenspiel „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“, das für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erscheinen soll. Allerdings werden die Spieler bereits mit „Eiyuden Chronicle: Rising“ die Möglichkeit erhalten in das neue Universum einzutauchen.

Charaktere erhalten eine Vorgeschichte

Bei „Eiyuden Chronicle: Rising“ handelt es sich um ein 2D-Action-Rollenspiel mit Städtebauelementen, das einen in die Welt einführen soll. In dem Abenteuer kann man bereits die Vorkriegsgeschichten verschiedener Charaktere erleben, die in „Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes“ als Begleiter an eurer Seite kämpfen werden. Dadurch erhalten die Charaktere deutlich mehr Tiefe, bevor das Hauptspiel überhaupt auf dem Markt ist.

Nun hat der Publisher 505 Games gemeinsam mit dem Entwickler Natsume Atari eine umfangreiche Gameplay-Präsentation zu „Eiyuden Chronicle: Rising“ bereitgestellt, die bereits die ersten 28 Minuten aus dem Abenteuer zeigt. Somit kann man sich unter der Leitung von Steven Takowsky, dem Brand Community Manager von 505 Games einen Eindruck von dem Spiel machen.

Einen konkreten Erscheinungstermin hat „Eiyuden Chronicle: Rising“ noch nicht erhalten. Allerdings streben die Verantwortlichen eine Veröffentlichung auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC für diesen Frühling an.

