Elden Ring: Bandai Namco deutet einen Nachfolger an

In Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher Bandai Namco Entertainment veröffentlichten die „Dark Souls“- und „Bloodborne“-Macher von From Software Ende des vergangenen Monats ihr neuestes Projekt „Elden Ring“.

Nachdem das Rollenspiel-Abenteuer zahlreiche Traumwertungen abstaubte und sich zu einem der bisher bestbewerteten Spiele des noch recht jungen Jahres 2022 aufschwang, ließen auch kommerzielle Erfolgsmeldungen nicht lange auf sich warten. Wie bekannt gegeben wurde, wurde „Elden Ring“ bereits mehr als zwölf Millionen Mal an den Handel ausgeliefert beziehungsweise digital verkauft und gehört damit schon jetzt zu den erfolgreichsten Titeln von From Software überhaupt.

Vielen dürfte sich daher schon jetzt die Frage nach der Zukunft der Marke stellen. Fans des Titels wird es freuen: Wie Bandai Namco Entertainment andeutete, könnten wir es bei „Elden Ring“ nämlich mit dem Start einer komplett neuen Reihe zu tun haben.

Der fantastische Start einer neuen Franchise

So spricht Yasuo Miyazawa, Head of Bandai Namco Entertainment, in einer Pressemitteilung, die angesichts des erfolgreichen Verkaufsstarts von „Elden Ring“ veröffentlicht wurde, nämlich vom „fantastischen Start einer neuen Franchise“ und deutete damit mögliche Nachfolger an.

„In die Entwicklung von Elden Ring wurde viel Mühe investiert, damit wir die Erwartungen unserer Fans weltweit übertreffen konnten. Ebenso werden wir unsere Bemühungen fortsetzen, die Marke über das Spiel hinaus und in das tägliche Leben aller zu erweitern“, so Miyazawa.

Ebenfalls denkbar wäre, dass „Elden Ring“ nach dem Release mit zusätzlichen Download-Inhalten unterstützt wird. Offiziell bestätigt wurde dahingehend bisher allerdings nicht. Wie seht ihr das Ganze? Hättet ihr Interesse an möglichen Download-Erweiterungen zu „Elden Ring“? Oder sollte From Software gleich mit den Arbeiten an einem Nachfolger beginnen? Verratet es uns in den Kommentaren.

„Elden Ring“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

