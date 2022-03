Vor wenigen Tagen erschien mit „Elden Ring“ das neueste Werk der „Dark Souls“- und „Bloodborne“-Macher von From Software. Schnell zeichnete sich ab, dass die ohnehin schon sehr hohen Erwartungen der Community beziehungsweise der Kritiker noch einmal übertroffen wurden.

Auch wenn sich die Entwickler von From Software im Klaren darüber waren, dass ihnen mit „Elden Ring“ ein weiterer großer Wurf gelingen könnte, war der Release des Fantasy-Rollenspiels für den verantwortlichen Game-Director Hidetaka Miyazaki keine schöne Zeit. Dies räumte er im Gespräch mit der japanischen Famitsu ein. Erst nachdem die ersten Testwertungen und positiven Rückmeldungen der Spieler eintrafen, habe er sich wieder entspannen können, so Miyazaki.

Miyazaki weiter: „Das gilt für alle vergangenen Titel, nicht nur für diesen. Für mich ist das keine sehr angenehme Zeit. Ich bin mir sicher, dass ich erleichtert bin. Aber ich mache mir immer Sorgen darüber. Daran gewöhne ich mich einfach nie.“

Miyazaki über seine Ansätze des Storytellings

Ein weiteres Thema, das Miyazaki im Interview mit der Famitsu ansprach, war der Ansatz, den seine Spiele im Bereich des Storytellings verfolgen: „Die grundlegende Strategie, in diesem Werk eine Geschichte zu erzählen, ist die gleiche wie in der Dark Souls-Serie. Die Textinformationen werden in Stücken präsentiert und sollen im Kopf des Benutzers miteinander verbunden oder vom Benutzer zusammengesetzt werden.“

„Der Grund dafür ist, dass wir wollen, dass das Gameplay selbst die Geschichte des Benutzers ist. Ich denke jedoch, dass die NPC-Gespräche unkomplizierter sind als in unseren früheren Werken“, führte Miyazaki aus. Ein weiteres Ziel, das mit „Elden Ring“ verfolgt wurde, bestand darin, die Hürde für den Mehrspieler-Modus zu senken. Dies würde nur zum offenen Ansatz des Fantasy-Abenteuers passen, wie der Game-Director abschließend anmerkte.

„Elden Ring“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

