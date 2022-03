Elden Ring: Interaktive Karte hilft euch bei der Suche nach Dungeons, Bossen und mehr

Seit knapp einer Woche beschäftigt From Softwares neuestes Action-Rollenspiel „Elden Ring“ die Spieler. In der offenen Spielwelt warten zahlreiche Geheimnisse darauf entdeckt zu werden. Allerdings muss man schon gründlich die Umgebung absuchen, um keinen Bossgegner oder Gegenstand zu verpassen. Doch wie schon bei den früheren From Software-Abenteuern arbeitet die Community mit Hochdruck an nützlichen Hilfsmitteln, die einem das Überleben etwas leichter gestalten können.

Verpasst nichts mehr in den Zwischenlanden!

Für „Elden Ring“ haben die Spieler neben einem Wiki mit allerlei Informationen auch eine interaktive Karte erstellt, die einem die Standorte aller wichtigen Orte und Gegenstände aufführt. Somit kann man gezielt nach Dungeons, Waffen, Bosse und vieles mehr suchen, wenn man sich nicht sicher ist, ob man in der weitläufigen Spielwelt auch tatsächlich alles gefunden hat. Schließlich könnte hinter der nächsten Ecke bereits ein weiteres Abenteuer warten.

Somit kann man stets einmal einen Blick auf die Karte werfen, wenn man sich nicht sicher ist, ob man etwas übersehen haben könnte. Zum Teil sind die Markierungen auch mit Bildern und Videos verlinkt, die einem einen noch konkreteren Blick auf die Inhalte gewähren. Fortan sollte man sich zumindest nicht mehr verirren.

„Elden Ring“ ist für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC im weltweiten Handel erhältlich. From Software ist auf dem besten Weg den größten Erfolg der Firmengeschichte hinzulegen, nachdem die anfänglichen Verkaufszahlen interne Rekorde aufstellten. Auch wertungstechnisch konnte „Elden Ring“ noch einmal „Sekiro: Shadows Die Twice“, die „Dark Souls“-Reihe und „Demon’s Souls“ übertreffen und einen Schnitt von 96 Punkten erreichen. Damit ist er das bestbewertete Spiel seit dem 2017 erschienenen „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“.

