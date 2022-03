Elden Ring: Bandai Namco nennt die offiziellen Verkaufszahlen

Das Action-Rollenspiel "Elden Ring" hat nicht nur an der Kritikerfront einen unnachahmlichen Erfolg eingefahren.. Auch bei den Verkaufszahlen konnte From Software neue interne Rekorde aufstellen, wie eine offizielle Mitteilung seitens Bandai Namco Entertainment verrät.

Nach den Ausnahmewertungen, die die Kritiker an das Action-Rollenspiel „Elden Ring“ vergeben hatten, war das Interesse an dem neuesten From Software-Abenteuer immens. Nun hat der verantwortliche Publisher Bandai Namco Entertainment auch die offiziellen weltweiten Verkaufszahlen mitgeteilt.

Miyazaki hatte mit dem Erfolg nicht gerechnet

Demnach konnte „Elden Ring“ insgesamt 12 Millionen Einheiten weltweit absetzen, was für das japanische Entwicklerstudio ein neuer Rekord ist. Als Vergleich kann man die vollständige „Dark Souls“-Reihe heranziehen, die über 27 Millionen Einheiten (Stand: Mai 2020) an die Spieler brachte. Jedoch teilt sich dies auf drei Spiele auf, die in mehreren Versionen zur Verfügung stehen und über einen Zeitraum von knapp zehn Jahren diese Verkäufe ansammeln konnten. Auch „Sekiro: Shadows Die Twice“ konnte im Juli 2020 die Marke von fünf Millionen verkauften Einheiten knacken.

„Elden Ring“ gelang dieser Erfolg in gerade einmal drei Wochen.

Die Verantwortlichen haben auch einige Worte verloren, So sagte Hidetaka Miyazaki, Director hinter „Elden Ring“ und Präsident sowie Geschäftsführer von From Software:

„Es ist erstaunlich zu sehen, wie viele Leute Elden Ring spielen. Ich möchte den herzlichsten Dank von unserem gesamten Entwicklerteam weiterleiten. Elden Ring basiert auf einer mythologischen Geschichte, die von George R.R. Martin geschrieben wurde. Wir hoffen, dass die Spieler ein hohes Maß an Freiheit genießen, wenn sie die weitläufige Welt erkunden, ihre zahlreichen Geheimnisse aufdecken und sich ihren vielen Bedrohungen stellen. Dankeschön für eure Unterstützung.“

Weitere Meldungen zu Elden Ring:

Auch von seitens Bandai Namco Entertainment erreicht uns ein begeistertes Statement von Präsident und Geschäftsführer Yasuo Miyakawa:

„Die gemeinsame Entwicklung von From Software und Bandai Namco Entertainment hat das brandneue Action-Rollenspiel ‚Elden Ring‘ hervorgebracht, das weltweit mehr als 12 Millionen verkaufte Einheiten erreicht hat. Ich würde diese Möglichkeit gerne nutzen, um mich bei all unseren Fans zu bedanken, die Elden Ring in ihr Gaming-Leben brachten. Ich bin sehr stolz darauf darin involviert gewesen zu sein, solch ein wundervolles und fantastisches Spiel mit From Software ─ unter der Führung von Director Miyazaki und mit George R.R. Martin ─ zu erschaffen. Es würde viel Mühe in die Erschaffung von Elden Ring gesteckt, damit wir die Erwartungen unserer weltweiten Fans übertreffen können. In dieser Hinsicht werden wir uns weiterhin bemühen, um die Marke über das Spiel hinaus zu erweitern und in den Alltag eines jeden zu bringen. Wir werden weiterhin Freude und Erfüllung durch Unterhaltung erschaffen, damit wir uns näher kommen und uns mit unseren Fans rund um die Welt verbinden.“

Somit kann man gespannt sein, wie Bandai Namco Entertainment in Zukunft auf dem Erfolg von „Elden Ring“ aufbauen möchte. Zumindest haben die Zwischenlande eine ungeahnte Menge an Spielern für das Erkunden begeistert.

Quelle: Gematsu

Weitere Meldungen zu Elden Ring.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren