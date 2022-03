WWE 2K22: Update 1.06 behebt beliebten Exploit des MyFaction-Modus

Indem sie einen Exploit des "MyFaction"-Modus ausnutzten, gelang es Spielern und Spielerinnen in "WWE 2K22", ihren Fortschritt massiv zu beschleunigen. Ab sofort steht das Update auf die Version 1.06 bereit, mit dem sich die Entwickler von Visual Concepts des besagten Exploits annahmen.

Nur kurz nach dem Release der Wrestling-Simulation „WWE 2K22“ in diesem Monat stießen die Spieler auf einen Exploit, mit dem es möglich war, die Fortschritte im „MyFaction-Modus“ auf unvorhergesehene Art und Weise massiv zu beschleunigen.

Wie 2K Sports und die verantwortlichen Entwickler von Visual Concepts bekannt gaben, steht auf allen Plattformen ab sofort ein neues Update bereit, das „WWE 2K22“ auf die Version 1.06 hebt. Mit dem frisch veröffentlichten Patch wurde der besagte Exploit behoben. Mit dem Exploit häuften die Spieler im „MyFactions“-Modus schnell Siege an und sicherten sich so die wertvolleren Belohnungen.

Auf die Spitze getrieben wurde das Ganze von einem Nutzer, der mit dem Undertaker innerhalb kürzester Zeit mehr als 500 Siege sammelte und so den Diamantenrang freischaltete.

Dieser Exploit gehört der Vergangenheit an

Doch wie sah der besagte Exploit aus? Gefunden wurde der Trick im „Faction Wars“ genannten Modus von „MyFaction“, in dem zwei Teams, bestehend aus jeweils vier Athleten, gegeneinander antreten. Da ein Pin jederzeit von einem anderen Wrestler unterbrochen werden kann, dauert es in „Faction Wars“ meist recht lange, den Sieg davonzutragen. Nicht so mit dem Exploit, der mit dem Update 1.06 aus der Welt geschafft wurde.

Hier verließen die Spieler den Ring und schleuderten ihren Widersacher gegen die Stahlstufen, um ihn kurzzeitig zu verwirren. Anschließend griffen die Spieler unter den Ring, schnappten sich einen Kendo-Stick und warteten darauf, dass der Gegner ihnen den Kendo-Stick abnimmt. Durch eine KI-Bug greift der CPU-Gegner umgehend mit dem Kendo-Stick an, was in „Faction Wars“ zur sofortigen Disqualifikation und somit zu einem schnellen Sieg für den Spieler führt.

Da von der KI nicht erwartet wurde, dass sie eine Waffe aufhebt, war sie auch nicht darauf programmiert, den Kendo-Stick wieder fallenzulassen. Nach dem Download und der Installation des Updates 1.06 ist in „Faction Wars“ keine Waffe mehr unter dem Ring zu finden. Stattdessen zuckt der eigene Wrestler nur noch mit den Schultern, da er unterhalb des Rings nichts findet.

„WWE 2K22“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

