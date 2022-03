FIFA: EA-Reihe wird laut Insider in EA Sports FC umbenannt

EA Sports verabschiedet sich von der „FIFA“-Lizenz und ändert den Titel der populären Fußballspielreihe in „EA Sports Football Club“. Das behauptet ein bekannter Brancheninsider, dessen Worte mit den Gerüchten, Spekulationen und Andeutungen der vergangenen Wochen übereinstimmen.

Zwar könnte sich der Name bis zu einer offiziellen Ankündigung noch ändern. Doch sei es zumindest der Titel, den das Unternehmen intern für das Spiel verwendet. Ein Markenschutzeintrag für „EA Sports FC“ lässt allerdings erahnen, dass es hinsichtlich der Namensgebung feste Pläne gibt.

Namensänderung nach FIFA 23?

„Sie werden gegen den EA Sports Football Club antreten müssen, der der Name des Spiels sein wird – EA Sports FC. Das ist der Name, der kürzlich durchgesickert ist. Ich habe die Markenzeichen dafür gesehen. Ich dachte mir, okay, das könnte nur ein Feature sein, ein neues Online-Spiel, also lass uns vorsichtig sein. Ich habe mich danach erkundigt. Das wars, das ist der Name. Zumindest ist das der Name, wie er im Moment geplant ist“,

Das kommende Fußballspiel könnte noch einmal den klassischen Namen bekommen. So möchte VGC im vergangenen Monat in Erfahrung gebracht haben, dass „FIFA 23“ immer noch in der Mache sei, aber zukünftige Ausgaben nicht mehr auf dieser Marke basieren werden.

Doch warum müssen die Spieler künftig auf das klassische „FIFA“ verzichten? Laut Grubb gehe es EA ums Geld. Der Publisher möchte nicht weiter für die teuren Lizenzgebühren der FIFA zahlen. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass die Spieler wegen des Spiels kommen, nicht wegen des Namens. Ebenfalls kam die Vermutung auf, dass sich Electronic Arts an Spielmodi heranwagen möchte, die mit der Lizenz nicht vereinbar wären.

Schon im Oktober des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass sich EA eine „EA Sports FC“-Marke sichern ließ. Etwa zur gleichen Zeit erklärte EA Sports GM Cam Weber in einem Blogbeitrag, dass das Studio „die Idee einer Umbenennung der globalen EA Sports-Fußballspiele prüft“.

FIFA möchte eigenes Spiel entwickeln lassen

„Das bedeutet, dass wir unsere Vereinbarung über die Namensrechte mit der FIFA überprüfen, die von all unseren anderen offiziellen Partnerschaften und Lizenzen in der Fußballwelt getrennt ist“, so das weitere Statement.

Grubb deutet ebenfalls an, dass die FIFA ein eigenes Spiel unter dem Namen „FIFA“ entwickeln möchte, auch wenn noch nicht feststeht, mit welchem Entwickler der Fußballverband zusammenarbeiten wird.

Während es Konkurrenten aufgrund der Übermacht der „FIFA“-Spiele aus dem Hause EA Sports bisher schwer hatten und die „PES“-Reihe von Konami quasi aufgegeben wurde, könnte ein weiterer Vertreter das Genre wieder diversifizieren und vor allem den hohen Stellenwert der kontinuierlichen Monetarisierung aufweichen. Doch auch an anderer Stelle befindet sich Konkurrenz im Anmarsch.

Für EA dürfte sich am Ende aber nicht allzu viel ändern: Wie Grubb erklärt, werden die Leute die Spiele des Publishers wahrscheinlich noch immer kaufen, da das Gameplay am Ende des Tages zählt. Aber die Umbenennung könnte für EA zu einem PR-Albtraum werden.

