Tiny Tina’s Wonderlands: Launch-Trailer zum verrückten Fantasy-Shooter

"Tiny Tina's Wonderlands" ist am heutigen Freitag erschienen.

Der Loot-Shooter „Tiny Tina’s Wonderlands“ ist ab sofort verfügbar. Dabei handelt es sich um ein Spin-Off der „Borderlands“-Reihe, das sich in mehreren Punkten von den Hauptablegern unterscheidet.

Anhand der Szenen im Launch-Trailer bekommt ihr noch mal einen Überblick geliefert, der euch die Kaufentscheidung erleichtern könnte. Wer sich als „Borderlands“-Fan bezeichnet, kann wohl bedenkenlos zugreifen.

Alle anderen sollten einen Blick auf ein paar der internationalen Testwertungen werfen. Aktuell kann die PC-Version des Shooters einen Metascore in Höhe von 80 Punkten vorweisen. Insgesamt wurden 59 Testberichte eingereicht. Die Tester loben unter anderem die gelungenen Wendungen beim Gameplay und dem Setting. Auch die Erstellung des Charakters und das Multiklassensystem kommen gut an. Kritikpunkte sind wiederum die zu vielen Waffen, eine zu geringe Herausforderung und der gewöhnungsbedürftige Humor.

Ein Loot-Shooter in einem Fantasy-Setting

Im Spiel erkundet ihr eine zauberhafte Fantasy-Welt, die von der beliebten Tiny Tina erschaffen wurde. Ihr bekämpft dabei verschiedenste Fabelwesen, wie zum Beispiel Drachen oder Kobolde. Dadurch steigt euer Level, was neue Fähigkeiten mit sich bringt. Sammelt in den Abwechslungsreichen Locations so viele Ausrüstungsteile wie möglich, um euch für die stärker werdenden Gefahren zu wappnen.

Nachdem ihr das Hauptspiel abgeschlossen habt, ist noch längst nicht Schluss: Im Endgame-Modus „Chaos Chamber“ dürft ihr euch einer noch größeren Herausforderung stellen.

Weitere Meldungen zu „Tiny Tina’s Wonderlands“:

„Tiny Tina’s Wonderlands“ kann für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC gekauft werden. Hier der eingetroffene Launch-Trailer:

Weitere Meldungen zu Tiny Tina's Wonderlands.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren