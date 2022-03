PS4 & PS5: Weitere Quellen berichten von „baldigen spannenden Ankündigungen“

Bereits in der vergangenen Woche erreichten uns Berichte, in denen die Rede davon war, dass Sony Interactive Entertainment in den nächsten Tagen Nägel mit Köpfen machen und den unter dem Codenamen „Project Spartacus“ geführten Abo-Dienst offiziell ankündigen könnte.

Neue Nahrung erhält die Gerüchteküche in diesen Stunden durch einen alten Bekannten. Die Rede ist von Greg Miller, dem CEO von Kinda Funny Games, der sich in der Vergangenheit immer wieder mit seinen Insider-Informationen hervortat. Wie Miller in einem kurzen Statement andeutete, stehen der PlayStation-Community in der Tat „spannende Ankündigungen“ bevor.

Aus diesem Grund habe sich sein Team auch dazu entschlossen, die neueste Ausgabe des „PS I Love You XOXO“-Podcasts auf Ende dieser Woche zu verschieben.

Konkrete Angaben machte Miller zwar nicht, deutete mit seinen Aussagen allerdings an, dass wir uns möglicherweise über gleich drei Ankündigungen freuen dürfen. „Mann, es sieht so aus, als könnte es eine SEHR interessante Woche für PlayStation werden, wenn auch nur eines der drei Gerüchte, die ich gehört habe, wahr ist. Daher verschieben wir die Aufnahme von PS I Love You XOXO auf Donnerstag“, so Miller.

Weitere Meldungen zum Thema:

Da immer mehr Quellen von einer baldigen Ankündigung sprechen, können wir wohl davon ausgehen, dass „Project Spartacus“ in der Tat in dieser Woche angekündigt beziehungsweise vorgestellt werden könnte. Entsprechen die bisherigen Gerüchte den Tatsachen, dann setzt sich der neue Abo-Dienst aus drei unterschiedlichen Stufen mit jeweiligen Inhalten zusammen. Während die günstigste Stufe beispielsweise dem entsprechen soll, was bereits bei PlayStation Plus geboten wird, könnte das teuerste Abo mit 16 US-Dollar monatlich zu Buche schlagen und weitere Extras wie die Unterstützung des Game-Streamings oder ausgewählte PlayStation-Klassiker mit sich bringen.

Alle weiteren Details zu den möglichen Inhalten von „Project Spartacus“ haben wir hier für euch zusammengefasst. Allerdings gilt zu beachten, dass die Angaben bisher nicht von Sony Interactive Entertainment kommentiert oder gar bestätigt wurden.

Man, looking like it might be a VERY interesting week for PlayStation if even one of the three rumors I’ve heard is true.

As such, we’re gonna delay recording PS I Love You XOXO until Thursday.

👀 pic.twitter.com/M5KnIRBo1v

— Greg Miller (@GameOverGreggy) March 27, 2022