Project Spartacus: Steht die Einführung bevor? PSN-User berichten von Auffälligkeiten

Bereitet sich Sony auf die Einführung von Project Spartacus vor? Nachdem Bloomberg im vergangenen Jahr einschlägige Gerüchte in den Umlauf brachte, sorgten seltsame Aktivitäten im PlayStation Network in den vergangenen Stunden für Spekulationen.

Zahlreiche PSN-User berichten, dass ihre PS Plus- und PS Now-Abonnements nicht mehr korrekt angezeigt werden. Bei einigen Spielern wurden die Namen ihrer aktiven PlayStation Plus- und PlayStation Now-Mitgliedschaften vertauscht, bei anderen wiederum wurden die Abonnements dupliziert.

Das schreiben betroffene User

„Ich hatte beide Abonnements. Und jetzt wird mir ein doppeltes Abonnement für PS Plus angezeigt“, berichtet ein Reddit-User. Ein anderer: „Mein PS Now sollte ein paar Monate vor PS Plus ablaufen. Aber jetzt habe ich zwei Einträge und beide werden als PS Plus mit dem Datum aufgeführt, an dem mein Plus ablaufen sollte.“

Auch auf Neogaf meldeten sich betroffene Spieler zu Wort: „Mein aktueller Status ist 3 Monate PS+ und 12 Monate PS Now. Und letzteres scheine ich komplett verloren zu haben. Anstatt also mein PS+ zu aktualisieren, wurde mein PS Now heruntergestuft.“

Zahlreiche Screenshots verdeutlichen, dass es sich um keine Einzelfälle handelt.

Vermutet werden kann, dass wir es mit einem technischen Problem oder einem grafischen Fehler zu tun haben und Sony in den nächsten Stunden eingreifen wird, um das Problem zu beheben.

In den vergangenen Wochen wurde jedoch gemunkelt, dass die beiden Abonnements zusammengelegt werden, sodass durchaus die Chance besteht, dass Sony hinter den Kulissen den Start von Spartacus vorbereitet und die aktuellen Probleme daraus resultieren.

Das soll Project Spartacus bieten

Die Gerüchte rund um Project Spartacus keimten im vergangenen Jahr auf, als Bloombergs Jason Schreier über ein geplantes Modell mit drei Stufen berichtete.

Die drei Stufen von Spartacus:

Stufe 1: Entspricht dem bisherigen PS Plus. Zu den Features gehören das Online-Gaming, drei kostenlose Spiele im Monat, Rabatte im PlayStation Store und mehr.

Entspricht dem bisherigen PS Plus. Zu den Features gehören das Online-Gaming, drei kostenlose Spiele im Monat, Rabatte im PlayStation Store und mehr. Stufe 2: Zu den PS Plus-Features und Inhalten gesellt sich ein Gaming-Katalog, der sich aus PS4- und womöglich auch PS5-Spielen zusammensetzt.

Zu den PS Plus-Features und Inhalten gesellt sich ein Gaming-Katalog, der sich aus PS4- und womöglich auch PS5-Spielen zusammensetzt. Stufe 3: Zusätzlich zu den Inhalten der ersten und zweiten Stufe kommt eine Bibliothek mit älteren PS1-, PS2-, PS3- und PSP-Spielen hinzu. Obendrauf gibt es erweiterte Demoversionen und ein Streaming-Angebot (PS Now).

Die letzte Stufe würde dafür sprechen, dass PlayStation Now und PS Plus tatsächlich zusammengelegt werden, was die Anzeigeprobleme der vergangenen Stunden erklären könnte. Gerüchte über eine mögliche Preisgestaltung tauchten vor einigen Tagen auf.

Letztendlich ist es nicht ausgeschlossen, dass die von vielen Spielern gemeldeten Probleme in keinem Zusammenhang mit Project Spartacus stehen und lediglich ein allgemeines technisches Problem als Auslöser diente.

