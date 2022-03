Sonic The Hedgehog 2: Kurze Filmsequenzen stimmen auf den baldigen Kinostart ein

In wenigen Tagen startet "Sonic the Hedgehog 2" in den deutschen Kinos. Zwei kurze Szenen aus dem Film dürft ihr aber bereits jetzt betrachten.

In dieser Woche startet die Fortsetzung zu „Sonic the Hedgehog“ in den Kinos. Genauer gesagt am 31. März. Um euch auf den abenteuerlichen Streifen heißzumachen, veröffentlichte Paramount Pictures drei Filmsequenzen: „Meet Knuckles“ und „I make this Look good“.

Eine unsanfte Begegnung und eine Verfolgungsjagd

Wie der erste Titel schon verrät, trifft Protagonist Sonic hier das erste Mal auf Knuckles. Eine unschöne Begegnung für den rasanten Igel. Sein roter Widersacher unterstützt Dr. Robotnik (Spitzname: Eggman) bei dem Vorhaben, einen zerstörerischen Smaragd zu finden. Der verrückte Wissenschaftler bezeichnet Knuckles als seinen „neuen besten Freund für immer“. Im zweiten Clip hingegen dürft ihr eine Verfolgungsjagd zwischen Knuckles und Sonic bestaunen.

Um Dr. Robotnik und Knuckles aufzuhalten, schließt sich Sonic mit dem Fuchs Tails zusammen. Dabei verschlägt es das Duo auf eine gefährliche Reise um den gesamten Planeten.

„Sonic the Hedgehog 2“ stammt von den Filmemachern, die in der Vergangenheit für „The Fast and the Furious“ und „Deadpool“ verantwortlich waren. Für die Besetzung der Charaktere sind die meisten Schauspieler aus dem ersten Teil zurückgekehrt. Darunter Ben Schwartz als Synchronsprecher von Sonic und der charismatische Jim Carrey als Dr. Knuckles.

Unabhängig davon, wie gut der Film ankommen wird: Eine weitere Fortsetzung hat Sega schon im Februar bestätigt. Zudem soll eine Live-Action-Serie gedreht werden.

Ein neuer Videospiel-Ableger ist ebenfalls in Arbeit. Sega nutzte die Game Awards 2021, um „Sonic Frontiers“ vorzustellen. Laut den Entwicklern soll das Gameplay damit auf die nächste Stufe gehoben werden. Der Release ist für das diesjährige Weihnachtsgeschäft geplant.

Im Folgenden könnt ihr euch die Filmsequenzen anschauen:

„Meet Knuckles“

„I make this Look Good“

