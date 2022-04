Rivals of Aether 2: Neues Kampfspiel für 2024 angekündigt

Rivals of Aether 2:

Mit "Rivals of Aether 2" befindet sich ein neues Kampfspiel in Entwicklung. Allerdings wird man noch einige Jahre auf das Spiel warten müssen, sodass sich die Entwickler der Aether Studios nicht einmal sicher sind, was sie anbieten können.

Die zuständigen Entwickler der Aether Studios haben mit „Rivals of Aether 2“ ein neues Kampfspiel angekündigt, das 2024 für „so viele Plattformen wie möglich“ erscheinen soll. Dabei handelt es sich um einen Nachfolger zu „Rivals of Aether“, das über PC (via Steam) und Nintendo Switch erhältlich ist.

Ein Kampfspiel mit vielen offenen Fragen

Mit „Rivals of Aether 2“ wird ein kleines Indiestudio mit großen Ambitionen die Marke von 2D auf 3D transferieren und die Kämpfe übernatürlicher Wesen neu inszenieren. Man möchte daraus das beste Kampfspiel erschaffen, das es sein kann, aber man kann heutzutage noch nicht sagen, ob es ein Free-to-Play- oder ein kostenpflichtiges Spiel sein wird.

Des Weiteren plant man im kommenden Jahr mit einer geschlossenen Betaphase. Diesbezüglich werden auch erst zu einem späteren Zeitpunkt weitere Details mitgeteilt. Im Allgemeinen kann man nicht allzu viel verraten, sodass man nicht einmal sagen kann, ob man Einzelspielerinhalte anbieten wird. Letztendlich scheint sich „Rivals of Aether 2“ noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase zu befinden, sodass nicht gesagt werden kann, wie das Spiel in zwei Jahren tatsächlich aussehen wird.

Zumindest haben die Entwickler mit einem Ankündigungstrailer auch einen ersten Eindruck von „Rivals of Aether 2“ gegeben. Sollten weitere Informationen zum Spiel mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

